Inter Miami vs Monterrey por la Copa de Campeones Concacaf 2024: hora y dónde ver el partido

Inter Miami y Monterrey se enfrentarán en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Con Lionel Messi en duda por lesión, pero la clasificación al Mundial de Clubes 2025 como norte, las Garzas quieren seguir haciendo historia en su primera participación en el torneo.

Aunque delante tendrán a unos Rayados con vasta experiencia en la otrora Concachampions: no solo la conquistaron en cinco oportunidades, sino que además nunca fueron eliminados por un equipo de la MLS.

¿Cuándo juega Inter de Miami vs. Monterrey por la Copa de Campeones Concacaf 2024?

Inter Miami recibirá a Monterrey mañana, miércoles 3 de abril . Este cotejo será albergado por el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, e iniciará a las 18:00 horas de Centroamérica (19:00 de Panamá y 21:00 ET de Estados Unidos).

¿Dónde ver y qué canal transmite EN VIVO a Inter Miami vs. Monterrey?

La ida de los cuartos de final de la Concachampions entre Inter Miami y Monterrey se podrá ver en Centroamérica por Star+, el servicio de streaming de paga que trasmite eventos de ESPN.

Costa Rica: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN El Salvador: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Estados Unidos: Fubo, TUDN y FOX Sports 1

Fubo, TUDN y FOX Sports 1 Guatemala: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Honduras: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Nicaragua: Star+ y ESPN

Star+ y ESPN Panamá: Star+ y ESPN

Inter Miami vs. Monterrey: ¿Cómo llegan las Garzas?

Después de eliminar al Nashville (5-3 global) del panameño Aníbal Godoy en los octavos de final de la Copa de Campeones, los dirigidos por Gerardo Martino le remontaron 3-1 a DC United en su retorno a la MLS. Pero no pudieron mantener su buen andar: New York RB los derrotó 4-0 y en la última fecha igualaron 1-1 con New York City gracias al gol de Luis Suárez —lleva 9 en 7 partidos—, quien está carreando al equipo ante la ausencia de Lionel Messi.

Inter Miami vs. Monterrey: ¿Cómo llegan los Rayados?

El equipo de Fernando Ortiz viene de sufrir un duro revés. El fin de semana, en un juego marcado por las expulsiones de Arteaga (45’+2) y Rodríguez (82′), cayó 2-0 de forma sorpresiva contra Chivas. Este traspié no solo lo privó de hacerse con el liderato del Clausura, sino que también le quitó su invicto de dieciséis partidos contando Liga MX y Concachampions —certamen en el que recientemente eliminaron a Cincinnati (3-1)—.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta entre Inter Miami vs. Monterrey?

La revancha entre Inter Miami y Monterrey, por los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, tendrá lugar el próximo miércoles 10 de abril, a las 20:30 horas de Centroamérica, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

