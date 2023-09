Este domingo, Inter Miami visitará a Los Angeles FC por la Major League Socccer (MLS) 2023. Será el último partido de varias figuras de las Garzas antes de unirse a sus respectivas selecciones para afrontar la fecha FIFA de septiembre —como Lionel Messi y David Ruiz con Argentina y Honduras, respectivamente—. Por lo que quieren despedirse derrotando al vigente campeón y escolta de la Conferencia Oeste.

◉ VEA Inter Miami vs. LAFC por Apple TV (7 días GRATIS)

◉ VEA en USA Inter Miami vs. LAFC por Apple TV (7 días GRATIS)

LAFC vs. Inter Miami: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

LAFC e Inter Miami jugarán mañana, domingo 3 de septiembre, a las 20:00 horas de Centroamérica y el CDMX (21:00 de Panamá y 22:00 ET de Estados Unidos), en el BMO Stadium de California. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Apple TV contratando el MLS Season Pass.

LAFC vs. Inter Miami: cómo llegan los locales

El conjunto de Steve Cherundolo, que tiene a figuras como Carlos Vela, Chiellini, Denis Bouanga o el catracho Denil Maldonado, viene de perder 2-1 de forma inesperada frente a Charlotte, alejándose así de St. Louis City, líder de la Conferencia Oeste. Anteriormente, los angelinos perdieron 3-2 contra Monterrey en cuartos de la Leagues Cup y golearon 4-0 a Colorado.

LAFC vs. Inter Miami: cómo llegan los visitantes

Por otro lado, los dirigidos por el “Tata” Martino no conocen la derrota hace ya diez partidos. O, lo que es lo mismo, desde la llegada de Messi al club: luego de conquistar la Leagues Cup y acceder a la gran final de la US Open Cup venciendo 5-4 a Cincinnati en los penales, le ganaron 2-0 a New York RB e igualaron 0-0 con Nashville, manteniendo el penúltimo lugar de la Conferencia Este.

LAFC vs. Inter Miami: posibles alineaciones para el partido de MLS

Posible formación de Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Serhiy Kryvtsov, Kamal Miller, Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi, Josef Martínez y Robert Taylor.

Posible formación de Los Angeles FC: John McCarthy; Sergi Palencia, Denil Maldonado, Aaron Long, Ryan Hollingshead; Timothy Tillman, Ilie Sánchez, Mateusz Bogusz; Carlos Vela, Mario González y Denis Bouanga.

LAFC vs. Inter Miami: la tabla de posiciones de la MLS