Siguen las repercusiones por el escándalo de Jeaustin Campos en Saprissa. El ex entrenador de los Morados le lanzó insultos racistas a Javon East y, tras que lo denuncie, el club lo terminó echando. El DT intentó defenderse y se puso en el rol de víctima en su descargo.

Pero el atacante jamaiquino no fue el único jugador del Monstruo en recibir agravios raciales por parte de su técnico. Kendall Waston vivió lo mismo cuando jugaba en el FC Cincinatti y la situación se resolvió de la misma manera que en el Sapri.

En ese momento, el central era dirigido por Ron Jan, actual DT del Twente de Manfred Ugalde. Tras una derrota, el neerlandés se peleó con “Langui” y le dijo comentarios despectivos sobre su color de piel. En ese vestuario estaba también el legionario tico Allan Cruz.

Debido a esto que sufrió Kendall, la prensa fue a buscarlo para que de su testimonio sobre lo que pasó en Saprissa. El futbolista de la Selección de Costa Rica evitó dar su opinión sobre el tema: “No me gustaría referirme al tema para no generar polémica, tenemos muchas situaciones que se hablan a lo interno”.

Extraño que Waston no haya salido a defender a su compañero sobre todo con el antecedente que tiene con una situación igual de grave. Además, al ser referente de la plantilla tiene un peso extra y prefirió no ponerse en ninguno de los dos bandos.