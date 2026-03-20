Desde Israel llega noticia sobre Fulo Martínez que preocupa a Panamá y a Thomas Christiansen para el Mundial 2026

La Selección de Panamá atraviesa un momento de incertidumbre a pocos meses del Mundial 2026, con una situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico liderado por Thomas Christiansen. El foco está puesto en el mediocampista Cristian “El Fulo” Martínez, quien actualmente se encuentra sin equipo en una etapa crucial de su carrera.

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El volante canalero quedó libre tras su salida del Hapoel Kyriat Shmona, club que abandonó de forma repentina debido al conflicto en Medio Oriente, priorizando su seguridad personal. Desde entonces, su futuro deportivo ha quedado en pausa, generando preocupación tanto en su entorno como en la selección.

En medio de este panorama, surgieron versiones que apuntan a una posible llegada al fútbol de Ecuador, una opción que toma fuerza como alternativa para retomar ritmo competitivo. La posibilidad de emigrar a Sudamérica representa una oportunidad clave para mantenerse en forma de cara a la cita mundialista.

Sin embargo, el escenario se ha complicado en las últimas horas. El club israelí no estaría dispuesto a desligarse completamente del jugador, debido al interés en conservar beneficios económicos vinculados a la FIFA, específicamente el bono por cesión de futbolistas que participan en un Mundial.

Fulo Martínez busca club

Esta situación ha generado un verdadero tira y afloja entre las partes, dificultando una salida inmediata que le permita a Martínez encontrar un nuevo destino. Mientras tanto, su agencia de representación trabaja contrarreloj para abrir puertas en distintos mercados.

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Entre las opciones que se manejan aparecen ligas como la de Ecuador, Suecia y la MLS, destinos que podrían ofrecerle continuidad y ritmo competitivo. El objetivo es claro: que “El Fulo” Martínez llegue en plenitud al Mundial 2026, evitando que esta pausa afecte su rendimiento en el momento más importante de su carrera.

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