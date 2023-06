Copa Centroamericana 2023 | El futbolista más caro de cada equipo que integra el Grupo C

Ayer se realizó el primer sorteo de la Copa Centroamericana y se conocieron los grupos para la edición que se disputará este año. La primera fase estará dividida en 4 zonas de 5 equipos cada uno y jugarán una sola vez entre ellos. Los dos primeros disputarán los cuartos de final. También se entregarán boletos a la Concachampions 2024.

En FCA decidimos repasar cada uno de los grupos y ver los jugadores más caros que tiene cada equipo. En el C lo haremos con Comunicaciones, Herediano, Real España, Águila y Diriangén. No estarán en ningún orden particular y los valores fueron tomados de Transfermarkt.

Diriangén – Yohn Mosquera

El subcampeón de la liga nicaragüense buscará clasificar entre los mejores dos equipos y tiene un buen equipo para hacerlo. Uno de los que más se destaca es Yohn Mosquera, mediocampista central. El colombiano tiene un valor de mercado de 300 mil euros.

Águila – Darwin Cerén

En la primera fase del Clausura 2023 de El Salvador, Águila terminó primero y prometía pelear hasta el final. Serán un rival difícil en este grupo, ya que, tienen varios jugadores interesantes en su plantilla. Uno de ellos es el experimentado Darwin Cerén, que hasta hace poco jugaba en la MLS, y tiene un valor de 300 mil euros.

Real España – Luis López

Otro equipo que es candidato a pasar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana 2023. Real España tiene varios destacados, pero el que más resalta es Luis López. El Buba tiene nivel de selección y eso se ve reflejado en su valor de pase que alcanza los 300 mil euros.

Herediano – Anthony Contreras

Herediano quiere dejar atrás su irregular Clausura 2023 y hacerse fuerte en esta competencia. El Team tiene con que y sobre todo con su delantero mundialista, Anthony Contreras. El atacante tiene un precio de mercado de 375 mil euros.

Comunicaciones – Andrés Lezcano

Comunicaciones intentará hacer pesar su historia en las copas internacionales y buscará ocupar uno de los dos puestos de clasificación. Los Cremas tienen para este objetivo a una gran figura como Andrés Lezcano. El atacante tiene un valor de mercado de 300 mil euros.