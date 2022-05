Este miércoles por la tarde se desarrollaron los octavos de final de la Lammar Hunt US Open Cup, certamen que enfrenta a franquicias no solo de la MLS, sino también de categorías menores como la USL Championship; USL League One; MLS Next Pro; NISA; USL League Two; NPSL y más.

Varios legionarios centroamericanos han tomado participación (ya sea en la totalidad del encuentro o simplemente desde el banco de suplentes) en esta ronda. Algunos han logrado avanzar con sus respectivos equipos, mientras que otros han quedado en el camino. A continuación, repasaremos cómo le ha ido a cada uno.

US Open Cup: los centroamericanos que participaron en los octavos de final

El panameño Aníbal Godoy fue titular en la victoria de Nashville SC por 2-1 frente a Louisville City de la USLC. Estuvo 77 minutos en cancha, hasta que salió de cambio por el camerunés Anunga. Otros dos hondureños avanzaron a cuartos de final: Roger Espinoza, que con Sporting Kansas (entró en el segundo tiempo) venció 2-1 al Houston Dynamo de Darwin Ceren (salvadoreño, jugó todo el partido y fue amonestado) y Adalberto Carrasquilla (suplente, ingresó a los 57'); y Douglas Martínez, que con Sacramento Republic (amonestado y suplantado a los 71') derrotó 2-0 a San José Eartquakes.

El resto de los legionarios quedaron eliminados: Ariel Lassiter (tico, entró a los 60') con Inter Miami, por penales ante Orlando City tras igualar 1-1; Joseph Mora (también costarricense, disputó todo el compromiso) con Charlotte, tras caer 3-1 con New York Red Bulls; y los catrachos Kervin Arriaga y Joseph Rosales (el segundo reemplazó al primero en media hora de juego), eliminados con Minnesota United por Union Omaha de la USL1.

US Open Cup: cómo serán los cruces de cuartos de final