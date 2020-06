Tras las multiples críticas, Ex-directivo del Córdoba defendió a Luis Garrido

El salto de Centroamérica a Europa no fue el esperado para Luis Garrido. El legionario catracho se había destacado en el Alajuelense y un equipo de España puso sus ojos en él. El Córdoba, de la Tercera División del país ibérico, pagó 340 mil euros para quedarse con el mediocampista que se desempeña en la selección Bicolor. El surgido en la cantera de Olimpia tuvo la gran oportunidad de pasar a jugar en el viejo continente.

Pero desde el arranque no empezó bien su relación con ese club. El fue incorporado para componer la plantilla desde el arranque de la temporada 2019/20, pero no terminó siendo inscripto porque no había cupo para ingresar a otro extranjero. Terminaron habilitándolo para que juegue en la segunda parte, pero tampoco pudo demostrar su calidad. En gran parte gracias a la pandemia, Garrido solo estuvo 46 minutos en el césped.

Garrido solo pudo jugar 46 minutos en el Córdoba. (Diez)

A todo esto hay que sumarle que hace poco confirmaron que entraba en la lista de jugadores que no serían tenidos en cuenta y quedarían libres. Las críticas hacía el mediocampista por parte de los aficionados y medios fue enorme. Debido a todo esto, Alfonso Serrano, ex-director deportivo de Córdoba, salió a defenderlo. Destacó los motivos por los cuáles fueron a buscarlo en su momento.

Estas fueron sus declaraciones: "A Luis Garrido hay que tenerle un poco más de respeto, aunque no haya cuajado. Ha jugado Champions con Estrella Roja, no con cualquier equipo, Mundiales, Copas de Oro. Yo conozco muy bien a Luis Garrido y sé el tipo de jugador que es, pero llevaba seis meses sin competir. Yo no entro en si es bueno o malo. El comportamiento que ha tenido es excepcional y creo que se le está criticando en exceso".

Para agregarle incertidumbre al futuro del futbolista, su agente reconoció que le informaron que no lo tendrían en cuenta, pero que el contrato sigue vigente. El club buscaría que lleguen a un acuerdo para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, algo que no pretende hacer el mediocampista. Desde su entorno aclararon que él quiere continuar en Europa y espera seguir en Córdoba o escuchar ofertas.