Fidel Escobar sobre Córdoba: "Tengo un sentimiento que no he tenido en mis otros equipos"

Fidel Escobar ha logrado afianzarse paulatinamente en el Córdoba, equipo que milita en la tercera división del fútbol de España y que se encuentra actualmente entre los primeros puestos del grupo cuatro, peleando por un ascenso a la segunda categoría.

"Estamos pasando un buen momento, trabajando bien. Estamos muy contentos de cómo marcha ahora el equipo porque eso nos da para aspirar a más", expresó el defensor panameño en diálogo con El Día, medio de la localidad con mismo nombre que la institución.

¡Buenos días, cordobesistas!



�� No os perdáis esta entrevista de Fidel Escobar: "En Córdoba estoy bien, muy a gusto y mi familia también. Es indescriptible lo que uno siente cada partido aquí".https://t.co/Onkd5OWJwk — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) February 14, 2020

"Sabemos que el Córdoba es un equipo que tiene que estar en Segunda y todo jugador que venga sabe que tiene que darlo todo", indicó en esa misma linea. Además, agregó: "Vine con la idea de darlo todo por la camiseta, y es lo que voy a hacer cada partido".

En cuanto a los hinchas, deslizó: "Desde que llegué me siento muy bien con la afición, la gente, que es muy buena conmigo y eso ayuda a identificarse con la camiseta". A su vez, tras dejar en claro que entrar en los play offs es el objetivo del club, agregó: "En Córdoba estoy bien, muy a gusto y mi familia también (...), en los meses que llevo aquí tengo un sentimiento que no he tenido en mis otros equipos".

Finalmente, en relación a su hogar, detalló: "En Panamá hay buenos jugadores, y lo que no tenemos es una liga competitiva (...), si se da el que me llamen (a la Selección), iré a representar a mi país".