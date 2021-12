Faltan cada vez menos días para que el 2021 llegue a su fin, y con ello un año dotado de momentos más que particulares en lo que a fútbol se refiere. Esto no corresponde a ningún certamen en particular: en todas partes del mundo han tenido lugar episodios de máxima algarabía y suma tristeza.

Centroamérica no escapa a esa realidad, con clubes que han hecho historia y otros tantos que buscarán perfeccionarse para 2022. En los jugadores pasa lo mismo, habiendo quienes se han destacado enormemente y quienes no. En virtud de ello, confeccionamos una breve lista con los cinco futbolistas de la región que mejor se han desempeñado en estos últimos dos semestres, en un orden que no respeta jerarquía alguna (aquel que antecede a otro no fue peor ni superador).

Alberth Elis (Honduras)

La "panterita" ha tenido un 2021 para el recuerdo. Luego de una fantástica temporada de debut en Europa con el Boavista de Portugal, su nivel lo llevó al Girondins de Burdeos (Ligue 1 de Francia). Su registro, lejos de amainar por una lógica adaptación, siguió siendo implacable: cinco goles en sus primeros nueve juegos con la escuadra gala.

Keylor Navas (Costa Rica)

No es de extrañar, Keylor ya nos tiene acostumbrados a su rendimiento en la élite europea. Si bien no logró conquistar la Ligue 1 con el PSG, llegó a semifinales de la UEFA Champions League 2020-21 y se quedó con la Copa de Francia. Su actuación lo llevó a ser nominado a varios premios, tales como el Lev Yashin de France Football (quedó octavo), así como también seguir peleando la titularidad con Gianluigi Donnarumma. Para la Selección de Costa Rica ha sido vital en varios juegos de las Eliminatorias Concacaf, como aquellos ante Honduras donde efectuó tapadas muy claves.

Andrés Andrade (Panamá)

El panameño ha tenido un gran 2021 a título personal. Esta aclaración es pertinente teniendo en cuenta que el LASK Linz no ha logrado ganar el campeonato de Austria, aunque a pesar de ello el canalero ha sido pieza clave del elenco, lo cual lo catapultó al Arminia Bielefeld de la Bundesliga alemana. En su selección también ha sido un pilar fundamental, otorgándole mayor seguridad a la defensa. Solo como dato adicional, Panamá no ha perdido en el Octogonal Final teniendo a Andrade en cancha (solo se ausentó en la derrota con Canadá).

Anthony Lozano (Honduras)

El 2021 del "Choco" ha sido fantástico con el Cádiz de España, con el que logró el ascenso a LaLiga y erigirse como un elemento muy valioso para los gaditanos (marcó siete goles en los últimos dos semestres, tres de ellos en un mismo duelo, el 3-3 contra Villarreal). En el curso 2020-21 han logrado escaparle al descenso, algo que también procurarán en la 2021-22.

Óscar Duarte (Levante)

El costarricense se gana con mucho merecimiento su mención en esta lista, teniendo en cuenta que con los granotes alcanzó unas históricas semifinales de la Copa del Rey 2020-21 (en la que fue titular en muchos compromisos), instancia donde fueron eliminados por el Athletic Club. En LaLiga actualmente están últimos, aunque con el aporte del centroamericano apuestan por cambiar esa situación en 2022.