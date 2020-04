Tolo Gallego dejaría de ser el entrenador de la selección de Panamá

El parate del fútbol en casi todo el mundo por miedo de la expansión del coronavirus, no hace que las noticias se terminen. Es más, parece que se vendría una novedad enorme que rompería con la tranquilidad que estamos viviendo estos días. Más allá del miedo al COVID-19, no habia mucho cambio sobre lo relacionado al fútbol. Los equipos no saben si volverán a jugar o no el torneo que quedó suspendido y el mercado de pases no está abierto todavía.

Pero en las últimas horas comenzó a correr un rumor que encendería las alarmas en Panamá. Se trataría sobre la continuidad de Américo Rubén Gallego como entrenador de la selección canalera. El argentino de 64 años asumió en septiembre del año pasado y lleva un récord de 2 partidos ganados, un empatado y cuatro perdidos. Dentro de esas derrotas se encuentra la goleada de 3 a 0 recibida por México en Estadio Rommel Fernández Gutiérrez por la CONCACAF Nationals League.

Debido a este mal arranque, podría terminarse su ciclo de una manera muy temprana. Según informó Álvaro Martínez, el sudamericano empezó negociaciones con los directivos de la FEPAFUT. La idea sería arreglar una rescición de contrato que beneficie a ambas partes. El Tolo tiene contrato vigente hasta de 2022 y parece que no logrará terminarlo. Su objetivo era poder devolver a Panamá a la pelea de las competiciones internacionales.

De todas formas, todavía no hay nada finalizado y su salida no es un hecho. Si es algo de lo que se está hablando entre los federados y eso indica los humores sobre el rendimiento del equipo de Gallego. A las críticas de la prensa, hay que sumarle la desconfianza por parte de quienes lo eligieron para que se haga cargo de comandar a la sele. Parece ser el inicio del fin de su carrera allí.

En caso de que él se vaya, lo acompañarían Dely Valdés, Kenneth Zseremeta y Rebolledo. Resta confirmación ofical, pero cada minuto que pasa lo pone más cerca de la posibilidad de terminar yéndose. Lo que si no trascendió fueron los nombres de los posibles reemplazantes de Américo. No hay ninguno en carpeta, pero quien agarre deberá hacer una gran campaña desde el arranque.