Sporting se juega el liderato y el invicto este jueves ante Herediano

El Sporting FC es la mejor cara del torneo nacional, no se trata de una opinión personal, es una realidad palpable y respaldada por los números en la tabla de posiciones; los dirigidos por el argentino José Giaconne no solamente están puntuando fecha a fecha, también hacen un juego que agrada a la vista, con buen conjunto, creación de juego y lo más importante; muchos goles. A falta de una fecha para culminar la primera vuelta del Apertura 2021, continúan sólidos en la primera casilla de la clasificación.

En cuestión de minutos los josefinos tendrán uno de los retos más duros del campeonato, medirse ante el Club Sport Herediano, equipo que viene en alzada luego de conseguir una importante victoria ante Grecia en la última fecha. Los florenses se encontraban de capa caída con una seguidilla de malos resultados que desembocaron en la salida de su estratega, el mexicano David Patiño; su rol fue asumido momentánemente por su Gerente General, Jafet Soto, quien guió a los rojiamarillos al triunfo contra Grecia en la jornada 10, lo que les permitió escalar a la sétima posición.

El invicto, el veterano de oro y el nuevo DT

Este juego no solo podría consolidar al Sporting en lo más alto de la tabla, sino también somete a prueba un largo y -si se quiere- inesperado invicto que se ha negado a morir pero que ha servido de motivación para un equipo que apenas hace 2 meses peleaba una liguilla por no descender a la segunda categoría, se mantenga en la posición de privilegio.

De toda la planilla del cuadro josefino, hay uno que destaca por su entrega, su liderazgo y por su innegable calidad, se trata de Randall Azofeifa, el veterano mediocampista que lleva merecidamente la banda de capitán en su brazo. El mundialista resurgió como el ave fénix luego de una temporada donde los heredianos lo tuvieron en sus filas pero metido en el congelador, relegado a la banca o hasta fuera de convocatoria sin razón aparente, una situación sinsentido pero que los rumores colocan como una posible diferencia con su patrón de entonces; Jafet Soto. Las tensas relaciones naturalmente se rompieron, lo que permitió a Randall dejar atrás su ligamen con los florenses y de inmediato fichó con Sporting.

Randall Azofeifa (Sporting FC Facebook)

Azofeifa es todo terreno en la cancha, asiste, anota, lidera, defiende, remata y organiza; es como tener otro DT pero con el uniforme puesto. Los jóvenes lo saben, el cuerpo técnico lo sabe y por lo visto durante los 90 minutos, Randall tambien lo sabe. Pese a todas estas cualidades, al volante no se le sube a la cabeza, tiene muy claro sus objetivos y se puede afirmar que de su mano, un equipo no tradicional está liderando en campeonato tico. Es un jugadorazo y está haciendo un gran torneo, a "Azo" le sobran recursos y sin ningún temor, se puede asegurar que es de los mejores tres jugadores del campeonato; si no el mejor.

En la acera del frente, el centenario club rojiamarillo llega con una marejada de dudas tras la abrupta salida de su David Patiño de su banquillo, un equipo con una sobresaliente planilla pero que no es estable y da tumbos a lo largo de cada fecha. Se gana un día, se pierde otro; podría sonar normal en cualquier equipo, pero los heredianos están acostumbrados a ser protagonistas del torneo nacional durante los últimos 10 años, los resultados mediocres no son su esencia.

Herediano, CR. (CSH Facebook)

Para tratar de solventar la mala racha de resultados y el tibio rendimiento, los florenses sorprendieron al medio local con la contratación de Jeaustin Campos, un viejo zorro de los banquillos y por méritos, uno de los estrategas más ganadores de todos los tiempos en el territotio costarricense. Campos llega con la tarea de sacar a flote el barco herediano, que naufraga sin rumbo pero con buen material en el Apertura 2021. Jeaustin es conocido por su carácter ganador y personalidad aguerrida, es un personaje que no se anda con rodeos y no le tiembla el pulso para señalar de frente los problemas de un jugador o un equipo; en la teoría, parece el indicado para ordenar el closet del vestuario florense.

El partido entre heredianos y josefinos se jugará en el Coyeya Fonseca a las 5 pm con transmisión en vivo de Futv.