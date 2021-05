Wright sobre la sanción a Waston: “No era para tanto”

Mauricio Wright charló en conferencia de prensa con los medios de comunicación de Costa Rica previo al partido de la noche de hoy entre Saprissa y Alajuelense por la vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2021 de la Liga Promerica, donde además del encuentro, dio su punto de vista sobre la sanción de cuatro partidos que recibió Kendall Waston.

“Me parece bastante grosero el tema contra Kendall, si hubo contacto, pero no era para tanto, es algo que no pudo dominar, vamos a ver en el tema de dirigencia que se puede hacer. Algunas cosas se tienen que modificar en la planificación, recuperamos a Aubrey David y David Guzmán, los que están tienen que hacerse cargo y asumir la responsabilidad”, dijo Wright.

¡HOY JUEGA SAPRISSA! �� ¡VAMOS MORADOOOOS!



��9 p.m.⚽️ vs Alajuelense �� Morera Soto pic.twitter.com/PiiLvjWzqr — Deportivo Saprissa �� (@SaprissaOficial) May 19, 2021

El estratega del Monstruo Morado también dio su punto de vista acerca del nombramiento arbitral para el encuentro de la noche de hoy. “Henry Bejarano es un árbitro experimentado, internacional, tiene que apegarse al reglamento, esperamos que el señor lo haga bien, nosotros vamos a hacerlo de la mejor manera”.

“Definitivamente tenemos que tratar de mantener las cosas buenas que hemos hecho hasta el momento, es preferible mantener eso, creo que puede haber modificaciones en el sistema, pero no del todo, hicimos un gran partido en la ida, el reto era tratar de vencerlos, lo hicimos, pero falta el juego crucial”, finalizó el estratega tico.

Kendall Waston vio la tarjeta roja el pasado domingo en el juego de ida de la semifinal tras darle una patada a Johan Venegas, ante esto la Comisión Disciplinaria de Costa Rica resolvió con suspender por cuatro partidos al defensor, quien se perdería el resto del Clausura 2021.