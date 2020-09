Saprissa cierra acuerdo con Guadalupe por Frank Zamora

Desde que se anunció que Christian Bolaños volvería a jugar en Noruega, el Saprissa salió rápidamente al mercado para buscarle un sustituto. A este problema hay que sumarle que tuvieron casos positivos dentro de la plantilla y suspendieron varios encuentros por esto. Ya pasado el aislamiento y con jugadores recuperados, el Morado encontró un reemplazo.

Frank Zamora se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Saprissa. Los directivos del Sapri y los de Guadalupe llegaron a un acuerdo para el traspase del delantero de 29 años. Resta definirse cuánto será el monto que abonará el equipo de Tibas para quedarse con el servicio del jugador.

El atacante había recibido sondeos en el último tiempo por parte de equipos de China, pero no hubo nunca un ofrecimiento formal hacía el club. Pese a su interés de convertir en legionario, al no haber oferta oficial decidió no desaprovechar la propuesta que le realizaron desde uno de los equipos más grandes del país.

�� ¡HAY ACUERDO!



Saprissa cerró con Guadalupe el fichaje de Frank Zamora.



⬆️ Se suma a la llega de: Acosta, Colindres, Loria y Espíndola. pic.twitter.com/F708lNsM0V — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 7, 2020

Será el quinto refuerzo que sumen los Morados en este período de transferencias. Se suma a los arribos de Jhonny Acosta, Daniel Colindres, Jimmy Marín y Esteban Espíndola. Todos jugadores de mucho renombre y que, en su mayoría, llegaron para ocupar un lugar entre los 11 titulares que pone Wálter Centeno en el campo de juego.

Además, el Saprissa perdió muchos jugadores en el mercado de pases. Se le fueron Ariel Rodríguez, Byron Bonilla, Manfred Ugalde, David Ramírez y Christian Bolaños. Muchos eran los mejores jugadores de la plantilla. El campeón del Clausura 2020 tiene un equipo muy diferente al que ganó el pasado torneo.