Deportivo Saprissa buscará en Europa un nuevo fichaje para el próximo torneo en Costa Rica

Una temporada bastante complicada para el Deportivo Saprissa en donde a falta de una jornada todavía no tiene asegurado su boleto a las semifinales del torneo. Mal funcionamiento y malos resultados, es una combinación que ha tambaleado a la institución Morada este torneo. Además de caer goleado ante su rival de toda la vida en casa y por goleada. Por ende, ya piensan en reforzarse y de gran manera.

Es importante resaltar que hace unas semanas habían registrado 48 días sin sumar los tres puntos en su registro para los Morados. Esto no sucedía desde la temporada 1986 cuando acumular ocho (8) encuentros sin ganar con un saldo de cinco empates y tres derrotas. Aunque la temporada no termina, no quiere repetir esta imagen la próxima campaña.

Según medios locales, la dirigencia del Saprissa se habría reunido con varios gerentes deportivos europeos para contratar a uno al primer equipo y las divisiones menores del conjunto Morado. Además, dicho gerente deportivo no llegaría solo, sino que además tendría un nuevo director técnico a su lado.

El entrenador que se busca para este nuevo entrenador del Saprissa es que tenga buenas relaciones con la prensa y maneje programas de interpretación de datos estadísticos sobre rendimiento y jugadas. Con la distancia que ha dejado Alajuelense la temporada anterior y esta, los Morados no quieren que dicha diferencia siga aumentando.

Deportivo Saprissa busca refuerzos en Europa / Foto: Saprissa

Además presuntamente también han preguntado por el delantero del Universitario de Panamá, Jair Catuy. Un atacante canalero de 29 años de edad. Quien ha hecho toda su carrera en el fútbol local de su país y que esta podría ser su primera experiencia en otras tierras, aunque todavía esto sea un rumor. Actualmente llega un registro de 9 goles en 7 partidos con su equipo.