Ricardo Blanco envió un contundente mensaje a las filas del Deportivo Saprissa

Una temporada bastante complicada para el Deportivo Saprissa de Ricardo Blanco en donde a falta de una jornada todavía no tiene asegurado su boleto a las semifinales del torneo. Mal funcionamiento y malos resultados, es una combinación que ha tambaleado a la institución Morada este torneo. Además de caer goleado ante su rival de toda la vida en casa y por goleada.

A pesar de haber derrotado al sublíder Santos Guápiles por un marcador de (3-1) en la penúltima jornada el defensor Ricardo Blanco se mostró bastante crítico por la situación en que la que se encuentra el equipo, admitiendo que un conjunto de la categoría de los Morados, no deberían estar en esta situación.

"El Deportivo Saprissa no es para que esté sufriendo para clasificar, pero pensamos que si, es mejor estar calladito, perfil bajo, nos ha costado el torneo, pero Saprissa está vivo, y ahí estamos luchando porque queremos ser protagonistas", detalló el defensor tico Ricardo Blanco.

Saprissa se encuentra en la tercera posición de este Clausura y en 21 fechas disputadas registra seis (6) victorias once (11) empates y cuatro (4) derrotas. 31 goles a favor y 27 en contra. Sin embargo no hay que olvidar que debido a tantos empates -hasta la fecha no hay ningún equipo que haya acumulado este resultado tantas veces- los Morados igualaron una de sus peores rachas en toda su historia.

Hace unas semanas habían registrado 48 días sin sumar los tres puntos en su registro para los Morados. Esto no sucedía desde la temporada 1986 cuando acumular ocho (8) encuentros sin ganar con un saldo de cinco empates y tres derrotas. Es por esta razón que para Ricardo Blanco es inaceptable que los Morados tengan tantos aprietos para clasificarse entre los cuatro primeros.