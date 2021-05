Deportivo Saprissa buscaría reforzar su delantera con Jair Catuy de la Selección de Panamá

No hay dudas de que este no ha sido el mejor torneo para el Deportivo Saprissa, a falta de pocas jornadas para el final, los Morados todavía no tienen asegurado su boleto hacia las semifinales de este campeonato en Costa Rica y son muchos factores que han favorecido a esto. Mal funcionamiento y malos resultados, es una combinación que ha tambaleado a la institución Morada este torneo. Además de caer goleado ante su rival de toda la vida en casa y por goleada.

Además hoy también enfrentan una serie de contratiempos a resolver ya que al menos a seis futbolistas se les termina el contrato este año. Los que quedarían libres a partir de este mes serían: Alejandro Gómez, Esteban Espíndola, Michael Barrantes, Jonathan Martínez, Esteban Rodríguez y Marvin Angulo. Es por ello que el Saprissa también comienza a pensar en reforzar sus líneas.

¿Jair Catuy al Deportivo Saprissa?

Según información del diario RPC se informó que desde el Deportivo Saprissa, ya preguntaron por el delantero del Universitario de Panamá, Jair Catuy. Un atacante canalero de 29 años de edad. Quien ha hecho toda su carrera en el fútbol local de su país y que esta podría ser su primera experiencia en otras tierras, aunque todavía esto sea un rumor. Actualmente llega un registro de 9 goles en 7 partidos con su equipo.

Con la Selección Nacional

Jair Catuy realizó su debut con la Selección de Panamá el 28 de enero de 2021, en el partido amistoso contra la selección de Serbia en el Estadio Rommel Fernández. Además, registró su primer gol vistiendo esta camisa en la victoria (1-0) ante Barbados en el primer duelo de la Clasificación de Concacaf para la Copa del Mundo en Qatar 2022.

Actualmente el Deportivo Saprissa marcha en la cuarta posición de este Clausura 2021 con 26 unidades y todavía no asegura su boleto a semifinales. Tiene un registro de 20 encuentros disputados, cinco ganados, once empatados y cuatro perdidos. Con 28 goles a favor y 26 en contra. A falta de dos jornadas, los Morados buscarán la clasificación.