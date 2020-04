Romell Quioto confesó que su esposa le fue infiel y arremetió contra ella

Sigue la fuerte polémica por la separación entre Romell Quioto y la modelo, Malubi Paz. El legionario hondureño terminó su relación con ella, tras que trascendieran fotos de su pareja con un actor y aspirante político, Óscar Herrera. Pese a la desmentidas, parece que el final de este romance se debió a una posible infidelidad que sufrió el delantero que milita en el Montreal Impact de la Major League Soccer.

Pero esto no quedó acá, el futbolista realizó un VIVO en Instagram sobre esto y aprovechó para arremeter duramente contra su ex-mujer. La víctima no fue solo ella, sino también su actual novio al que acusó de buscar fama: "Contá que no tenés dinero y que andabas en una carcacha prestada, quedaste resentido porque tiraste a diputado y no lograste votos. Hasta fama te estoy dando, a vos y a tu noviecita la conocen gracias a mí".

Parecía que se había calmado, pero decidó seguir atacando a Herrera y reveló una información que deja al actor en una muy mala posición. Lo acusó no estar colaborando con la manutención de su hija y que fue denunciado por la madre de ella: "Papi por qué no contas que no pagas la pensión de tu hija, que tu ex-mujer se comunicó conmigo y me contó la situacion".

Y volvió a arremeter con su derrota en las pasadas elecciones en Honduras: "Estoy seguro de que si yo me tiro a diputado, consigo más votos que vos. Gracias a Dios yo tengo mi casa, mi mamá tiene su casa y vos no tenés nada". Se mostró muy despachado el futbolista contra Malubi y, principalmente, contra quién habría sido el tercero que provocó la ruptura con la modelo.

El escándolo empieza a rodear la vida del futbolista. Su representante y gente cercana a él le recomiendo que desista con estas declaraciones y no se exponga de tal manera a los medios. Más allá de que su indginación es entendible debido a que todos los medios mostraron como lo engañó Paz en una discoteca, hablar lo perjudica. La vida de los jugadores no debe hacerse pública y menos en situaciones como esta.