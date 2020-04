Presidente de un club grande de Europa afirma que van a negociar para fichar a Messi

Que se hayan suspendido todas las ligas por tiempo indeterminado no significa que los clubes no estén pensando en como reforzar sus planteles. La pandemia de coronavirus no para a los directivos de los equipos europeos. Son muchos los rumores que empiezan a sonar, algunos fundados y otros no. El que parecía más imposible era uno que hablaba de una salida de Lionel Messi de Barcelona. Pero en las últimas horas declaró un protagonista y cambió el panorama.

Massimo Moratti, presidente de Inter, confesó que van a intentar quedarse con el astro argentino. El italiano reconoció que tiene ganas de poder fichar al 10 e irán por él en el próximo mercado. En las negociaciones incorporarán a Lautaro Martínez, un jugador que es muy buscando por los catalanes y podría hacer posible el traspaso. Todo dependerá también de la decisión de Leo.

“Creo que no es un sueño prohibido en absoluto. Tal vez ni siquiera lo era antes de esta desgracia. Messi está en la recta final de su contrato y, sin duda, sería un esfuerzo tremendo del club traerlo aquí. El contexto actual que estamos pasado no sé si cambia algo para positivo o negativo, pero creo que veremos cosas extrañas a final de año”, declaró Moratti en una entrenvista con Radio Anch’io lo Sport.

#ULTIMO



Declaración �� de #Moratti en Radio RAI: "Pienso que la sociedad esta trabajando para traer a Messi". ��



El honorable y eterno presidente no descarta la operación y relaciona en esta al joven Lautaro. — World Inter FC (@WorldInterFC) April 6, 2020

Y también comentó sobre la posibilidad de agregar al Toro en la plática: “Es un buen chico que se preocupa por su carrera. Pero, como he dicho antes, vamos a ver si es parte de una operación para que lleguen jugadores más importantes como Leo Messi”. Hoy por hoy, el delantero está valuado en 120 millones de euros y son muchos los equipos que lo quieren. Podrían dejarlo ir a cambio de otros futbolistas.

Pese que el Presidente de los Nerazzurros habla abiertamente de esto, desde Barca no analizan esta posibilidad como algo que pueda ocurrir. La idea es traer a Lautaro Martínez es para poder acompañar a Messi arriba. Es más, se cree que el gran impulsor para que llegue el ex-Racing es el mismo argentino. Leo y Lautaro se conocen de la selección argentina y ambos quieren compartir equipo.