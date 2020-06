Presidente de Olimpia habla del interés por Izaguirre: "Es un gran jugador y es bievenido"

El futuro de Emilio Izaguirre parece no estar completamente definido. El lateral que supo destacarse por más de 7 años en el Celtics de Escocia no tiene asegurada su continuidad en el Motagua. Debido a eso, levantó el interés de otro grande de Honduras y podría terminar cruzando de vereda para terminar reforzando al clásico rival de las Águilas Azules.

Según lo confirmó el presidente, Olimpia está seriamente interesado en quedarse con el lateral izquierdo. Rafael Villeda habló en una entrevista con Diario Diez y reconoció que intentarán poder contratar al futbolista de la selección Bicolor. Pese a todo esto, también se refirió a que avanzarán solo si el Motagua decide no contar más con el jugador.

Emilio Izaguirre defendiendo la camisa del Motagua en la Liga Concacaf. (Diez)

Estas fueron sus declaraciones con la prensa: "Emilio es un extraordinario jugador, desgraciadamente fue falta de seguimiento y no pudo seguir con nosotros. Las puertas del Olimpia siempre están abiertas para grandes jugadores, pero hay un convenio entre Olimpia y Motagua, si Motagua está interesado nosotros no podemos abrirle las puertas, pero si Motagua no cuenta con él es un gran jugador y es bienvenido".

Emilio Izaguirre muestra su gran colección de camisas, después de jugar 2 Mundiales de fútbol adulto, eliminatorias mundialistas, amistosos internacionales, 48 partidos en UEFA Champions League, multi Campeón en Escocia, Campeón en Honduras con su gran amor, el Motagua. pic.twitter.com/N95zPOSBZ8 — OrgullosamentMotagua (@OrgulloMotagua) April 22, 2020

Y agregó: "Igual el caso de Félix, cuando estuvo en Victoria estuvimos en negociaciones para traerlo a Olimpia, son cosas que se respetan entre ambos clubes. Mientras esté en los planes de Motagua nosotros no haremos una gestión de ninguna manera. Cuando Noel ya no tenía nada con Motagua conversamos con él, Deybi es otro ejemplo y hay varios casos de jugadores de Olimpia que se fueron a Motagua. Mientras Motagua esté interesado en renovar a Emilio, Olimpia no se involucrará”.

La llegada de Izaguirre a Olimpia podría darse de forma rápida o descartarse, todo dependerá de la decisión que tome Motagua en los próximos días. En caso de que no cuenten con él, el Albo ya lo espera con las puertas abiertas y hasta podría ser el único refuerzo. Villeda avisó que no tienen pensado traer nuevos jugadores y solo lo harían en caso de confirmarse alguna venta al exterior, como podría ser la de Bengunché. Por este último, todavía no hubo ninguna oferta oficial.