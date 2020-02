Polémica: el tenso cruce entre David Faitelson y "Pescadito" Ruiz en Twitter

En el campo de batalla que es Twitter, uno nueva batalla se ha librado. En esta oportunidad, un comentario de David Faitelson, periodista de ESPN, cayó muy mal a Carlos "Pescadito" Ruiz, quien no se quedó callado.

"La mayor parte de los ex futbolistas se “prostituyen” (con respeto a las prostitutas) en las mesas de debate y análisis de la televisión. No son ni periodistas ni reporteros, son unos vivales que se aprovechan del medio para buscar otro cometido...", expresó tajante el hombre de la cadena televisiva.

Esto no causó gracia al chapín, quien ofició como futbolista y también se ha desempeñado en el rubro periodístico. "Quizá a muchos no nos interesa la primicia y es por eso que no stalkeamos jugadores y dirigentes. Ya que hablas de evidenciar cositas, también le podríamos pedir a los periodistas deportivos que no hablen de como pegarle a la pelota, tecnica e incluso de táctica. Son un desastre", apuntó.

La crítica viene del "reportero" al ex futbolista o ex técnico. Algún complejo de inferioridad tendrá o cada vez son menos teóricos en el negocio y tienen un poco temor. — CR20FishWorldRecord (@FishCr20) February 13, 2020

Sin quedar satisfecho, esgrimió posteriormente: "La crítica viene del "reportero" al ex futbolista o ex técnico. Algún complejo de inferioridad tendrá o cada vez son menos teóricos en el negocio y tienen un poco temor".