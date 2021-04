Partidos de hoy 27 de abril de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

Hoy martes 27 de abril de 2021 a agenda futbolística tendrá mucha actividad a nivel de clubes. Una gran cantidad de partidos se disputarán repartidos en Copa Libertadores, Copa Sudamericana y fútbol hondureño. Con la actuación de jugadores centroamericanos en los distintos torneos, que buscarán destacar en el ámbito internacional.

Copa Libertadores

La actividad de la Copa Libertadores sigue su curso en la jornada dos de los respectivos grupos en donde los equipos buscará recuperarse o seguir en el camino del triunfo luego de disputarse la primera jornada. Con los siguientes partidos a las 16:00 de Centroamérica arrancará la jornada: Flamengo vs U. La Calera ; LDU Quito vs Vélez y Atlético Mineiro vs América todos en simultáneo.

Posteriormente se llevará a cabo la segunda tanda de partidos de la jornada. Con el actual campeón Palmeiras vs Independiente del Valle; Internacional vs Deportivo Táchira y Boca Juniors vs Santos a las 18:30 horas de Centroamérica. Estos encuentros podrán verse a través de Foxs Sports App (Centroamérica) y ESPN 2 Norte (Centroamérica).

Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana también sigue su camino abriendo la jornada por la segunda fecha de los grupos con Bahía vs Guabirá a las 16:00 de Centroamérica. Posteriormente sigue la acción con Huachipato vs 12 de Octubre y Arsenal vs Ceará a las 18:30 horas de Centroamérica. Estos encuentros podrán verse a través de Foxs Sports App (Centroamérica) y ESPN 2 Norte (Centroamérica).

�� ¡Las posiciones de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores! ��



�� Hoy comienza a jugarse la Fecha 2.#GloriaEterna pic.twitter.com/HWzxThGeXa — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 27, 2021

Liga Nacional Honduras

En la última jornada del Clausura el fútbol hondureño comienza a definirse con cinco fechas determinantes. Todos se jugarán a las 19:00 horas de Centroamérica. Honduras Progreso vs Real de Minas; Lobos UPNFM vs Vida; Real España vs Real Sociedad; Olimpia vs Marathón y Platense vs Motagua.

���� Os 8⃣ grupos da CONMEBOL #Sudamericana! Assim está a classificação da Copa antes da segunda rodada, que começa nesta noite. pic.twitter.com/Qa4fju4gWt — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) April 27, 2021