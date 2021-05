Partidos de hoy, 23 de mayo de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

Comienza un domingo con mucha actividad de fútbol en las ligas más importantes del mundo. La Serie A definirá a sus clasificados a la Champions League, Europa League y la Conferencia de Europa. Por otro lado, la Ligue 1 tendrá una jornada con muchas más definiciones: el campeón se definirá en simultaneo en la última jornada.

La Premier League también define a sus clasificados a las copas del viejo continente. Ya tienen un campeón, Manchester City. Hoy es la última jornada en todos los torneos más destacados y enterate acá de los partidos que podés seguir y desde donde podes verlo durante este domingo, 23 de mayo.

Serie A

Se jugarán seis partidos a la vez para definir a los clasificados. Inter ya se quedó con la liga y restan definir los demás puestos. Los encuentros se jugarán a las 12:45 de Centroamérica y son: Atlanta vs. Milan, Bologna vs. Juventus (obligado a ganar para entrar a Champions), Nápoli vs. Hellas Verana, Sassuolo vs. Lazio, Spezia vs. Roma y Torino vs. Benevento. Todos se podrán ver por ESPN Play.

Keylor Navas irá por un nuevo título con el PSG. (Getty Images)

Ligue 1

Todavia no hay campeón en Francia y todo se define entre el Lille y PSG. El equipo de Keylor Navas está a un punto de los mencionados y enfrentarán hoy a Stade Brestois (se podrá ver por ESPN Play). A la misma hora (13:00 de Centroamérica) Angers vs. Lille.