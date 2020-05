Nasralla explota contra el gobierno: "El crimen organizado controla los tres poderes del Estado"

Honduras se va sumergiendo en una importante crisis, tanto económica como social. Los toque de queda no han logrado frenar el avance del coronavirus por el territorio. Hoy en día, la cantidad de catrachos infectados es de 3.204 y la totalidad de muertos es de 156. Después de Panamá, son el segundo país con más casos y de a poco esto preocupa al Sistema de Salud, temen una posible saturación.

En todo este contexto, salió hablar Salvador Nasralla. El candidato a presidente por parte de la Alianza de la oposición atacó muy duramente al gobierno de Juan Orlando Hernández y realizó acusaciones de una gravedad absoluta. Además, llamó al pueblo a movilizarse contra el Presidente y volvió a indicar que será imposible de sacarlos por la vía democrática por los supuestos fraudes que se comente.

El periodista declaró frente a los medios y después, decidió compartirlo en sus redes sociales para que ganen más popularidad sus dichos: "En Honduras el crimen organizado controla los tres poderes del Estado, el ministerio público y las fuerzas armadas. Sólo el pueblo los puede sacar del poder. Las elecciones, si acaso las permiten, las controlarán y manipularán ellos".

Y también se refirió sobre a lo mal que se está trabajando para detener la pandemia: "Pudo resolver este problema de la pandemia comprando los hospitales ¿Cuánto vale el hospital viera? 8 millones de dólares, 200 millones de lempiras. El está gastando 1 mil millones de lempiras y con eso pudo comprar millones de hospitales que ya están listos para atender. Hay dolo en las decisiones que se tomaron".

Y finalizó sobre la extensión de la cuarentena: "El confinamiento en marzo estaba bien, pero en ese momento Juan Orlando y la economista que tienen en el Sistema de Salud tendrían que haber comprado pruebas, pero no lo hizo. Las que si compraron no tenían rectivos, porque no son muy inteligentes. Si hubiera habido pruebas tendríamos identificados los focos y controladas a las personas infectadas".