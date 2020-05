Jaime Villegas reveló que el gobierno de Honduras podría subsidiar el fútbol

En una nota exclusiva para Futbolcentroamerica en alianza con el programa Extra Liga, el diputado y ex jugador de fútbol, Jaime Villegas, informó de una iniciativa para contribuir económicamente con el fútbol. La idea sería su reanudación en tiempos de coronavirus, y al mismo tiempo, aseguró que el congresista Reinaldo Ekonomo ha presentado una iniciativa en pro de volver a la actividad de fútbol profesional.





"Le agradecemos a don Reinaldo por esa iniciativa, pero lo más probable es que no se va dar, el estado no está para estar financiando proyectos que son secundarios, aunque el futbol para mi es privado. Con el vice presidente Antonio Rivera se están dando situaciones para ayudar. Difícilmente a través del congreso, yo hablé con el presidente (Juan Orlando Hernández) en una conferencia vía zoom, y me pidió que hablara con la gente de la Liga, que el gobierno estaba dispuesto a apoyar al torneo de primera y de segunda", empezó contando.



Jaime Villegas, mundialista en España 1982. Diputado del Congreso de la República.



"Yo ya hablé con los presidentes de ambos organismos, Chedrani, Yearwood, están también involucrados. Si Honduras se queda rezagada, el nivel se puede venir abajo y estamos dando muchísimas facilidades a la competencia y Concacaf, porque Costa Rica ya arrancó, y la MLS anda por el mismo camino. Si bien es cierto es carísimo iniciar el torneo sin público, que cuesta alrededor de 800 mil lempiras por jornada sin tomar en cuenta salarios, solo con gastos de hotel, traslado, etc, algo tenemos que hacer", continuó.





"Ojalá pegue la propuesta de Ekónomo, no vaya ser como una gran cantidad de propuestas que se ha pedido presupuesto, se han aprobado, y no fueron publicados en la gaceta. Por lo que escuche la iniciativa es de una partida presupuestaria de 250 mil lempiras para cada equipo, que ese dinero va ir a los futbolistas. Y en caso de que se aprobara, se manda al ejecutivo, pero ahí es donde yo veo el impase; va ser difícil que pase. Lo que estamos pretendiendo es que nos hagan un presupuesto (la liga). Si ya tenemos la oferta del presidente, no vemos porque no hacer el planteamiento", afirmó.



¿Intereses políticos?



"Antonio Rivera tiene una muy buena y brillante idea que no se las puedo revelar, pero será él quien se la presente al presidente de la República. Acá no hay fines políticos, yo toco este tema porque el presidente me lo propuso, sino me quedaba callado, llevo más de 50 años en el fútbol. Usted no me va a ver a mi en los medios haciendo publicidad, pero son los presidentes de los equipos los que se tienen que poner de acuerdo y como, y después son los protocolos de bio seguridad", concluyó.