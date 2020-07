Minnesota United va por un futbolista de la Liga Nacional

Un equipo de la Major League Soccer vuelve a poner sus ojos en una gran promesa del fútbol hondureño. El Minnesota United ya habló con el agente del futbolista y le hizo saber su gran interés para contar con él para la próxima temporada. El mercado todavía no está habilitado para los equipos estadounidenses, pero ya quieren cerrar su llegada.

Se trata de Marvin Bernárdez que estaría cerca de llegar a la MLS. El atacante de 25 años tiene el pase en su poder, tras quedar libre de Vida. Olimpia y Real España le habían realizado distintas ofertas para contar con él, pero el jugador no había tomado una decisión todavía. Si se avanza con la del club norteamericano terminaría descartando las otras dos.

El Flecha habló sobre su no renovación con los Venados y sobre las propuestas recibidas: "Es una situación compleja porque le tengo bastante aprecio al Vida, pero hay condiciones donde uno no puede estar. Estando en el equipo con los problemas que hay, creo que solo me voy a estancar y es momento para cambiar de aires. Habían varios equipos de la MLS interesados en mis servicios".

Marvin Bernardez, la Gacela que salvo la categoría! @cdsvida pic.twitter.com/lhv7n3V5VC — Miguel Angel Romero (@miguelangeltv7) April 27, 2019

También confirmó las ofertas de dos grandes del fútbol hondureño que estuvo analizando en este último tiempo junto a su representante: "El señor Osman Madrid (Gerente de Olimpia) ya se había comunicado conmigo, están bastantes interesados en contar con mis servicios. Eloy Page de Real España también se comunicó y con mi agente”.

Para finalizar, aclaró que su llegada a Estados Unidos se podría dar recién para el año que viene y eso le abre las posibilidades a Olimpia o Real España por 6 meses: “Eso sería en marzo, creo. No sé cómo sería el otro torneo porque ahorita está cerrada la ventana de transferencias en la MLS. De un último club que me dijeron sí, del Minnesota United, quien se encarga de eso es mi agente y ellos podrán dar más detalles”.