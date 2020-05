Marvin Bernárdez tiene posibilidades en la MLS, Alemania, y España

En una charla exclusiva para Futbolcentroamérica, Álvaro Izquierdo habló sobre el futuro de Marvin Bernárdez, futbolista hondureño y ex Vida que ahora es agente libre. El ex jugador de Motagua, Olimpia, Peñarol, entre otros, ahora es representante de jugadores, y empezó a trabajar con la "Flecha" para intentarlo colocar en el extranjero. Izquierdo aseguró que el futbolista ha dejado buena impresión en distintos países, y también aclaró algunos temas en relación a su futuro en Honduras, si es que existe.



Álvaro Izquierdo, comentarista y representante de jugadores.





- ¿Hay o hubo interes de Olimpia y Real España por el jugador?



Hablé con el Eloy Paige (director deportivo de la máquina), me preguntó sobre temas económicos y montos, lo quería el entrenador (Ramiro Martínez) y la directiva, pero no hemos vuelto a hablar. De Olimpia, Osman Madrid llamó a Marvin Bernárdez, pero conmigo no se ha comunicado Osman. Entonces realmente no sé a fondo o de primera mano el interés de Olimpia, o la idea que tengan ellos con Marvin. Si sé que es del gusto de Troglio y se habían comunicado con gente de la Vida, pero fue por un asunto económico. Ahora desde que yo estoy con Marvin, nadie se ha comunicado conmigo de Olimpia.







Estabamos con un con un par de opciones a nivel internacional que se le habían presentado a Marvin, pero con la pandemia todo se paró, y recién ahora todo se está volviendo a mover un poco. En La Major League Soccer lo buscan dos equipos tradicionales de Estados Unidos”

Europa.



Se mandaron videos del jugador a segunda de España y en Alemania a la Bundesliga 2, por medio de Bernardo Hirsh (dirigente olimpista de origen alemán) a uno de los equipos que recién descendieron. Hay que tener cuidado, no es nada concreto, pero sí es cierto que el jugador gustó cuando se mandó el material.





Marvin Bernárdez, futbolista hondureño con posibilidades de ser exportado.





- ¿Cuál es el potencial del futbolista hondureño?

Hoy en día los scouteadores de talento se manejan muy profesionalmente. Ya saben cuántas coberturas, cuantos relieves, como usa la izquierda, la derecha, cada jugador. Considerando esto y otros temas, creemos que el mercado del futbol hondureño no ha sido explotado de acuerdo a la calidad que hay. Hace años cuando yo jugaba en honduras había futbolistas en México y toda la selección nacional jugaba en casa, por eso la liga era más fuerte antes. Y también los extranjeros que llegaban eran de mejor calidad, el tema es que hay que buscar mercadearlos, ofrecerlos.







No es el tema del futbolista hondureño que para mí tiene mucha calidad. El asunto es mejorar la liga en cuanto a su distribución, el mercadeo; pero el hondureño tiene capacidad para jugar en distintos lugares como lo demostraron Wilson, Maynor, Tomas, y los que hay ahora como Lozano y en su momento Najar, etc.