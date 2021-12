Los centroamericanos en el exterior han seguido representando de gran manera a nuestra zona luego de destacadas actuaciones con sus clubes, repartidas entre asistencias y goles Manfred Ugalde (Twente), Alberth Elis (Girondins de Burdeos) y Freddy Góndola (Deportivo Táchira), fueron los legionarios con mejor rendimiento de la última semana. Recordemos que todos se encuentran en la máxima categoría de estos países y si bien tienen objetivos distintos, los tres le dieron alegría a sus equipos por su buen performance.

Manfred Ugalde - Twente

A sus 19 años de edad, no está siendo una temporada sencilla para Manfred Ugalde con el Twente en la Eredivisie. El costarricense ha visto pocos minutos en lo que va de campaña pero y está necesitando de más minutos para poder mostrarse. Sin embargo, en la jornada anterior ante el Go Head Eagles, Ugalde fue una de las figuras del partido con dos asistencias para aportar en la remontada del equipo. Y gracias a esta actuación no solamente sumaron tres puntos, sino que la afición del equipo pidió más oportunidades para el centroamericano.

Alberth Elis - Girondins de Burdeos

Por otro lado, otro de los más destacados fue el hondureño Alberth Elis en la Ligue 1 con el Girondins de Burdeos tras marcar nuevamente y convertirse en el segundo mejor goleador promedio de la Liga de Francia. Marcando cinco (5) goles en nueve partidos, lo que significa un promedio de 0.56. Locura total para el centroamericano en la máxima categoría del fútbol francés, incluso en este arranque, teniendo mejores registros que Lionel Messi en liga.

Freddy Góndola - Deportivo Táchira

Nos trasladamos ahora hacia Venezuela para ubicar el atacante canalero Freddy Góndola, que con 26 años de edad en esta actual temporada, ha sido pieza fundamental para que el Deportivo Táchira esté instalado en la Gran Final ante el Caracas FC. Gracias a sus dos anotaciones en semifinales Góndola fue elegido el mejor jugador de la fecha 10 en la FUTVE. Y ahora tendrá la posibilidad de disputar esta gran final con el objetivo de consagrarse como campeón.

No es sencillo llegar al exterior para un futbolista centroamericano y además mantener la regularidad en estas ligas. Es por ello que estas actuaciones de Manfred Ugalde, Alberth Elis y Freddy Góndola, hay que resaltarlas porque no es algo habitual. Por un lado se reparten asistencias en los Países Bajos, en Francia con uno de los mejores promedios en goles y desde Venezuela a un paso de levantar un título.