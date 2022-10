Continúa una nueva jornada de la Premier League, en la que un Manchester United en plena recuperación tras un mal comienzo de temporada, recibe a West Ham que, pese a no encontrarse en los puestos a los que ha estado acostumbrado en las últimas temporadas, tampoco la pasa mal como para encontrarse cerca del descenso.

¿Los diablos rojos se impondrán como locales o los hammers darán el golpe en la mesa?

Manchester United vs West Ham: alineaciones, comentarios y MINUTO A MINUTO

Manchester United vs West Ham: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El encuentro de Manchester United vs. West Ham se realizará en Old Trafford este domingo 30 de octubre a las 10:15 am hora de Centroamérica (11:15 am hora de Panamá) y no te perderás detalle de la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv EE.UU.: USA Network, NBC Sports App, SiriusXM FC, nbcsports.com, Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo

Manchester United vs West Ham: ¿cómo llegan los red devils?

Luego de un mal comienzo de temporada (era colista en la jornada 2), el United ha estado escalando posiciones en la tabla, consiguiendo un balance de 6 victorias, 2 empates y 3 derrotas, que le permiten estar a tan sólo 1 punto de los puestos que dan acceso a la Champions League.

Manchester United vs West Ham: ¿cómo llegan los hammers?

Aunque esté algo lejos de los puestos que dan acceso a Europa (a 7 unidades del Chelsea), el conjunto londinense no está del todo mal. Ubicado en décima posición, con 4 victorias, 2 empates y 6 derrotas, los hammers siguen siendo un equipo muy difícil de superar.

Manchester United vs West Ham: último partido entre ambos

En 149 encuentros disputados entre ambos conjuntos, Manchester United no ha sufrido mucho ante West Ham, acumulando 71 victorias, 32 empates y 46 caídas. En su último enfrentamiento, los red devils consiguieron la victoria in-extremis, gracias al gol de Rashford (90') sobre el final del compromiso.