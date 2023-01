Manchester United vs Manchester City: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 20 de la Premier League

La Premier League tendrá uno de sus duelos más apasionantes este sábado. El Derbi de Manchester, entre United y City será importante para el devenir del campeonato, dado el buen estado de forma de ambos conjuntos y sus intereses para esta temporada.

¡Hay partidazo en Inglaterra! ¿Quiénes vencerán: red devils o citizens?

Manchester United vs Manchester City: fecha y hora del partido y dónde verlo en Costa Rica

El partido entre Manchester United y Manchester City se celebrará en Old Trafford este sábado 14 de enero a las 6:30 a.m. hora de Costa Rica y podrás seguirlo EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Paramount+.

Manchester United vs Manchester City: ¿cómo llegan los red devils?

Tras un mal comienzo de temporada, donde los diablos rojos llegaron a ser colistas de la tabla, el equipo que dirige Erik ten Hag ha remontado el vuelo y está en un excelente estado de forma. Acumula 4 victorias consecutivas y ya acecha el segundo lugar de la clasificación, que ocupa el equipo citizen.

Manchester United vs Manchester City: ¿cómo llegan los sky blues?

El equipo que lidera Pep Guardiola no puede admitir muchos más tropiezos. Están en segunda posición, a 5 unidades del líder Arsenal, por lo que deberá sumar los 3 puntos si desea mantenerse en la lucha por el título ante los gunners. Pero no lo tendrá fácil ante un United que lleva 7 partidos seguidos invicto en Old Trafford.

Manchester United vs Manchester City: último partido entre ambos

El Derbi de Manchester se ha realizado en 188 ocasiones, donde el United mantiene la ventaja con 77 victorias, 53 empates y 58 derrotas ante el City. Sin embargo, el último compromiso entre ambos fue especialmente doloroso para los de Old Trafford, al caer 6-3 ante los citizen, con dos hat tricks de Foden (8', 44' y 72') y Haaland (34', 37' y 64'), mientras que por los diablos rojos descontaron Antony (56') y Martial (84' y 90+1').