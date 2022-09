Manchester City vs Borussia Dortmund se enfrentarán este miércoles por la fecha 2 de la UEFA Champions League 2022-23. Enterate horario, cuándo juegan y dónde ver el partido EN DIRECTO en Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Manchester City vs Borussia Dortmund: dónde, cuándo juegan y por qué canal de TV ver en Centroamérica EN VIVO el partido de la fecha 2 de la UEFA Champions League 2022-23

Manchester City y Borussia Dortmund se enfrentarán este miércoles por la segunda jornada del Grupo A de la UEFA Champions League 2022. Ambos comenzaron su senda por esta edición de la Liga de Campeones con una goleada, por lo que buscarán un resultado similar para situarse en la cima.

Manchester City vs Borussia Dortmund: cuándo, dónde y cómo ver el partido EN VIVO en Centroamérica

El juego entre Manchester City y Borussia Dortmund se llevará a cabo este miércoles 14 de septiembre, desde la 1 PM de Centroamérica (2 PM de Panamá) en el Etihad Stadium y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales:

Costa Rica: Star+

Star+ El Salvador: Star+

Star+ Guatemala: Star+

Star+ Honduras: Star+

Star+ Nicaragua: Star+

Star+ Panamá: Star+ y Flowsports App

Star+ y Flowsports App Estados Unidos: Paramount+, ViX y VIX+

Manchester City vs Borussia Dortmund: cómo llegan los locales

El inicio de los británicos en esta Champions League ha sido inmejorable: no solo ganó, no solo goleó y no solo lo consiguió de visitante; sino que lo hizo frente al Sevilla de España. Fue un 4-0 implacable con doblete de Erling Haaland incluido. En la Premier League marcha segundo con 14 puntos, producto de cuatro triunfos y dos igualdades.

Manchester City vs Borussia Dortmund: cómo llegan los visitantes

Los bávaros también golearon en su presentación. Fue un 3-0 en casa contra el Copenhague de Dinamarca, con anotaciones de Guerreiro; Bellingham y Reus. En la Bundesliga marchan quintos con 12 unidades, tras haber triunfado en cuatro juegos y caído en otros dos (0-3 contra Leipzig y 2-3 ante Werder Bremen).

Manchester City vs Borussia Dortmund: último partido entre ambos

La última vez que se enfrentaron fue el 14 de abril del 2021 por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones 2020-21. En aquella oportunidad, los ingleses se impusieron por 2-1 en Alemania, para redondear un global de 4-2 que les permitió avanzar a semifinales.