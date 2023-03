Luis Fernando Suárez vs. Thomas Christiansen: estadísticas y presente de los entrenadores previo a Costa Rica vs. Panamá

El de esta noche no será un duelo menor entre Costa Rica y Panamá. Estará enmarcado en la última jornada del Grupo B de la Liga de Naciones de CONCACAF 2022-23 y definirá qué selección clasificará a los cuartos de final del torneo. Por el momento, son los canaleros quienes lo lograrían por ostentar 7 puntos, mientras que los ticos tienen 6.

Amén de la extensa historia que registran los 52 cruces entre ambos, las tensiones se acrecentaron en el último tiempo cuando la Tricolor le quitó el puesto de repechaje a la Roja al Mundial de Qatar 2022. Y en la previa al juego de hoy, la intensidad se retomó. Sin ir más lejos, los centrales Kendall Waston y Francisco Calvo aseguraron que este "es como el clásico de Centroamérica". Y Thomas Chiristiansen, por su lado, externó que "el partido se jugará como una final de la Copa del Mundo".

En frente del hispano-danés estará un viejo lobo como el colombiano Luis Fernando Suárez, quien se encuentra entre la espada y la pared. Mientras que a Panamá hasta un empate la puede clasificar al final four, por lo que se espera una interesante batalla táctica en el Estadio Nacional. Por ello, a continuación en FCA analizaremos cómo llegan ambos técnicos al partido.

Thomas Christiansen

El ex Leeds dirigió en 38 encuentros a Panamá (17 G-7 P-14 E) contando desde el debut con triunfo 1-0 ante Costa Rica en un amistoso en noviembre de 2020. En la Copa Oro 2021 no logró pasar la fase de grupos, en las eliminatorias Concacaf acabó quinto, clasificó a la Roja a la Copa Oro 2023 y actualmente la tiene a las puertas de meterse al final four de la CONCACAF Nations League.

En los últimos cinco amistoso obtuvo un triunfo ante Baréin (2-0) y empates con Arabia Saudita (1-1), Venezuela (2-2), Camerún (1-1) y Guatemala (1-1). Por lo que esta noche querrá cortar la racha y repetir lo hecho en el triunfo 2-0 contra los ticos de jullio del año pasado. Recordemos que no estuvo en la reciente derrota 2-0 frente a Argentina (tal como ante Uruguay en junio) para preparar este encuentro clave.

Luis Fernando Suárez

Varios meses después, el 20 de julio de 2021, el ex Atlético Nacional se estrenó en el banquillo costarricense con un gane 3-1 sobre Guadalupe por Copa Oro 2021. En dicho torneo llegó hasta cuartos de final, luego logró clasificar a Costa Rica al Mundial de Qatar con un sprint final histórico (luego quedó eliminado en fase de grupos) y ahora debe ganar sí o sí para que la Sele acceda al final four, aunque ya está dentro de la Copa Oro 2023.

Suárez, quien dirigió 29 cotejos (16 G-6 E-7 D), viene de imponerse 2-1 a Martinica en el regreso a la actividad tras la Copa del Mundo. El equipo no convenció, por lo que buscará lavar su imagen y acrecentar la diferencia histórica ante Panamá a 27 triunfos.