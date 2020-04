Los tres equipos hondureños clasificados a la Liga Concacaf

El fútbol hondureño se encuentra parado totalmente y probablemente no se vuelva a jugar hasta pasado el mes de agosto, así lo dieron a entender los voceros del gobierno. Pese a esto, la Liga Nacional debe anunciar a los tres equipos que clasifican a la Liga Concacaf y tienen hacerlo antes del 28 de junio. Como ya se da casi por descartado la continuidad del Torneo Clausura, ya estarían los 3 clasificados.

El primero será Olimpia por el título obtenido en el Apertura 2019 y, además, porque lideran la tabla general. Es decir, las dos maneras que en las dos maneras que analizan los directivos de al Liga, los Albos se ocuparían el primer lugar de los clasificados. Esto es muy importante, ya que, dependiendo la posición cambiará la ronda en la que inicien los equipos hondureños.

Los otros dos que van a ir a jugar la competición internacional son Motagua y Marathón, pero resta saber en que ubicación va cada uno. Si se prioriza la Clausura 2020, los Aguilas Azules clasificarían como Honduras 2 debido a que son los líderes de esta parte del torneo. Marathón se encuentra segundo en esa tabla e iniciaria la competencia continental desde la primera fase como Honduras 3.

La Concacaf, dio a conocer que se extendió la fecha límite para definir a los equipos que estará en la próxima Liga Concacaf 2020, por lo que cada país debe mandar el listado de representantes hasta el 28 de junio de este año.

Si se toma la tabla general, el Monstruo Verde el que ocupa la segunda ubicación y arrancaría desde los octavos de final. Los tres clasificados están completamente definidos, pero resta saber las posiciones y la polémica ya está abierta. Los directivos de Motagua siguen exigiendo que se los declare campeones y eso haría que se le termine dando el segundo lugar de la clasificación.

Los próximos días serán vitales para definir el orden de los equipos que estarán en la Liga Concacaf. Pero estos tres hondureños no son los únicos que ya tienen asegurados un lugar, los otros equipo centroamericanos que integran la competición son: Herediano (CR), Once Deportivo (ES), Alianza (ES), FAS (ES), Tauro FC (PAN), Municipal (GUA), Forge (CAN) y Real Estelí (NIC).