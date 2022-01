Los memes explotaron en contra de México tras no pasar del empate ante Costa Rica por Eliminatorias

La Selección de México dejó pasar una gran oportunidad en casa ante la Selección de Costa Rica en donde no pudo pasar del empate (0-0). Todo lo contario para los dirigidos para Luis Fernando Suárez, quienes se llevaron un punto de oro del Estadio Azteca. Por otro lado, Gerardo Martino fue uno de los más criticados tras este resultado negativo para los mexicanos y que él mismo asumió en la rueda de prensa post partido.

México venía de ganar sobre la hora ante Jamaica en un partido donde los aztecas también se fueron con muchas críticas. Ahora desde el Estadio Azteca junto a su público, no pudieron sacar esa ventaja ante los costarricenses. Si bien todavía tienen margen de error, incluso para quedarse con el puesto del repechaje, sería un golpe muy duro para los mexicanos estar en esta posición. A través de las redes sociales los fanáticos se expresaron con una lluvia de memes para drenar su frustración.

En general hubo molestias por todos lados por el lado de la Selección de México: hinchas, periodistas, jugadores y cuerpo técnico. No solamente por el resultado, sino también por la falta de funcionamiento. Ya que así será muy complicado poder trascender en una Copa del Mundo, más allá de que todavía no han conseguido su boleto para Qatar 2022. Ante Jamaica hubo memes en las redes sociales a pesar de la victoria. Ahora con el empate ante Costa Rica no iban a faltar.

Los memes no perdonaron a México

Recordemos que el siguiente encuentro que disputará Costa Rica será el miércoles 2 de febrero ante Jamaica, en el Estadio Nacional de Kingston, a partir de las 18:00 horas. Los Reggae Boyz, penúltimos de momento con 7 puntos, vienen de caer por 2-3 ante Panamá, derrota posterior al empate 1-1 contra Estados Unidos y a la derrota por 1-2 contra México de noviembre.