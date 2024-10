Balón de Oro 2024: los memes no perdonaron a Vinicius y al Real Madrid

Vinicius y el Real Madrid se han encontrado con un panorama totalmente inesperado. Esta mañana les ha llegado el rumo de que el brasileño no será el ganador del Balón de Oro 2024, por lo que todos los involucrados merengues tomaron la decisión de no asistir a esta gala. Por tal motivo las redes sociales no perdonaron la ocasión y se llenaron de memes.

De manera sorpresiva, el Real Madrid canceló el viaje que tenía programado este lunes a París para asistir a la gala del Balón de Oro, organizada por la revista France Football. La decisión llegó a último momento y fue motivada por la indignación del club tras conocer que el galardón no sería otorgado a Vinicius Jr.

La reacción del equipo blanco demuestra su inconformidad con la decisión, ya que esperaban un mayor reconocimiento para sus jugadores, en especial Vinicius, quien ha tenido un desempeño destacado. El gesto de no asistir a la gala ha sido interpretado como una señal de protesta por parte del club, que considera que tanto Vinicius como Carvajal merecían una mayor valoración en las votaciones

Los memes no perdonaron a Vinicius y al Real Madrid en redes

A través de las redes sociales los memes hicieron acto de presencia tras haber instalado el rumor de que Vinicius no será el ganador del Balón de Oro 2024, cuando todas las señales daban al brasileño con este premio.

La ausencia del Real Madrid en la ceremonia añade un toque de polémica a la edición de este año del Balón de Oro, alimentando el debate entre quienes apoyan la protesta del club y aquellos que consideran que el premio ya tiene un rumbo definido.