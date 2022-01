La Selección de México no pasó del empate (0-0) en casa ante Costa Rica y David Failtelson estalló en las redes sociales.

Al parecer la Selección de México no encuentra otro camino para clasificar al Mundial de Qatar 2022 sino es a través del sufrimiento. Los dirigidos por Gerardo Martino perdieron una gran oportunidad en casa ante Costa Rica en donde no pudieron pasar del empate (0-0) y siguen sin convencer no solamente en el resultado, sino también en el funcionamiento colectivo. El periodista David Faitelson siguió muy de cerca el encuentro y a través de sus redes sociales se expresó con contundencia, incluso, llenando de elogios a la Selección de Costa Rica, tras realizar un partido muy inteligente de visitante.

México venía de ganar sobre la hora ante Jamaica en un partido donde los aztecas también se fueron con muchas críticas. Ahora desde el Estadio Azteca junto a su público, no pudieron sacar esa ventaja ante los costarricenses. Si bien todavía tienen margen de error, incluso para quedarse con el puesto del repechaje, sería un golpe muy duro para los mexicanos estar en esta posición. Es por este motivo que el comunicado David Faitelson no quiso dejar pasar esta triste imagen del Tri, siendo muy frontal en sus redes sociales.

México no se salvó de las críticas

En su cuenta oficial de Twitter, David Faitelson expuso los siguientes comentarios: "El Azteca no ha dejado de pesar. Lo que ha dejado de pesar es el futbol de la selección mexicana. Gerardo Martino no es el único y quizás tampoco el principal responsable de la situación futbolística de México. Sigo esperando más, mucho más de los futbolistas", aseveró Faitelson tras el empate final sin goles.

Elogios para Costa Rica

Pero también hubo tiempo para destacar al rival, ya que si bien la Selección de México no pudo hacer bien las cosas en el terreno de juego, es porque hubo un rival en frente que se los impidió. Y así lo resaltó David Faitelso: "Costa Rica ha hecho un partido muy inteligente y no podemos afirmar que vino a defenderse a ultranza porque se ha dado tiempo para generar ocasiones claras de gol. Además, Joel Campbell fue, para mí, el mejor futbolista en la cancha del Azteca. Retuvo el balón, generó futbol y dio pases peligrosos", aseveró el periodista mexicano.

Un punto de oro podría considerarse lo que obtuvo la Selección de Costa Rica en el Estado Azteca ante la Selección de México. Una derrota en este compromiso habría comprometido y mucho las chances de los ticos en clasificar al Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, México deberá ahora jugarse una final ante los panameños, en donde tan solo un punto los separa en la tabla de clasificación.