¿Llega al Tigre? Gerson Mayén habló del interés del FAS

La situación de Gerson Mayén en Guatemala no es buena y su futuro estaría lejos de ahí. El mediocampista llegó a principio de año a Cobán Imperial y firmó un contrato hasta diciembre 2020. El ex-Miami FC no pudo jugar muchos partidos en el equipo de Alta Verapaz debido a que se suspendió todo por la pandemia y se terminó cancelando el torneo de forma total sin posibilidad de reanudación.

Mayén anunció que el 15 de junio viajará del país chapín a Estados Unidos para descansar allá hasta ver que será de su futuro. Pese a tener un vínculo activo, no llegaron a un acuerdo con los directivos de su club y decidió que no continuará su carrera en Cobán, por lo menos durante la próxima temporada. Todo eso terminó provocando que empieza a sonar para volver a jugar en el FAS.

Allí jugó desde 2012 a 2014 hasta que pasó al Santa Tecla, donde logró un tricampeonato en su primer paso y otro título en su vuelta en el 2018. Sobre su posible regreso al Tigre, el mediocampista contó que no hubo acercamientos por parte de ningún representante del club: "No tengo nada claro, ningún equipo de El Salvador me ha hecho alguna oferta concreta, nadie se me ha acercado".

�� NO SON MÁS PRÍNCIPES ��



Cobán Imperial ha empezado a realizar cambios en el equipo pensando en el próximo Torneo y lgunos jugadores no continuarán.



��Ellos son:



�� Gerson Tinoco, Nery Oliva, Carlos Estrada, Braulio Linares, Sergio Azurdia, Josué Mitchell y Gerson Mayen. pic.twitter.com/tpX59eGoLy — Ciudad Deportiva (@CdDeportiva_gt) May 30, 2020

Y agregó, en su entrevista con El Gráfico, sobre su relación con el Zarco: "El profesor Jorge Rodríguez platicaba conmigo, pero en los últimos días no me ha dicho más. La directiva de FAS tampoco se ha comunicado conmigo. El profesor Rodríguez más o menos sabía que yo no iba a continuar, porque pasaron cosas que no me gustaron, entonces, la dirigencia de FAS tuvo tiempo para que me pudiera llamar".

Para finalizar, recordó el paso por los Rojos y el gran momento que vivió con Periquitos: "De ese paso en FAS tengo recuerdos bonitos y amargos, pero en todo lugar pasa esto. Gracias a Dios he tenido una carrera muy buena en El Salvador y esto se lo debo a Santa Tecla, a sus dirigentes Guillermo Figueroa y Vidal Hernandez. Si no fuera por ellos, no sé dónde estuviera ahorita. En Santa Tecla gané títulos y salté a México. Santa Tecla me dio mucho y estoy agradecido".