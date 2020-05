Legionario catracho no seguirá en España y suena para un grande de Honduras

La suspensión por varios meses del fútbol en Europa tuvo fuertes repercusiones económicas en los clubes. Pese a pertenecer a ligas importantes, varios se vieron realmente pejudicados y tuvieron muchas perdidas de capital durante el parate. Debido a esto, algunos equipos tuvieron que reducir los salarios de sus futbolistas y hasta terminar contrantos que tenían pensandos extenderlos.

Un claro ejemplo es lo que sucedió con el Córdoba de la Segunda B de España. El gerente deportivo, Miguel Valenzuela, reconoció que no se le renovará a varios futbolistas y entre ellos hay un legionario hondureño: “Tendrán que salir entre seis, ocho o nueve jugadores. Luis Garrido es un jugador con el que no contaremos para el año que viene, ya hemos hablado con él”.

El mediocampista catracho llegó a principio de este año al equipo de la tercera división. Logró llegar al viejo continente, tras destacarse en el Alajuelense. En el equipo europeo no pudo demostrar su calidad y solo disputó un solo encuentro, donde terminó saliendo al minuto del segundo tiempo. Estas pocas oportunidades terminaron provocando que no sea prioridad para el conjunto cordobés.

Pero su salida podría llevar buenas noticias a un grande de Honduras. Garrido habló en una entrevista con SB Deportes: “Si se abre la posibilidad de regresar a Honduras, lo hablaré con mi representante y bienvenido sea. Quien me abra las puertas será una bendición. Sería bueno poder llegar a Motagua, pero hasta que no se dé un acercamiento no hay nada, tienen que pasar un montón de cosas. Si es posible tratar de llegar y aportar de la mejor manera, hay que ver quién me abre las puertas”.

Sorprenden declaraciones debido a que surgió del clásico rival, Olimpia, donde tuvo dos pasos y fueron destacados. El jugador de la Bicolor reconoció que las negociaciones no serán fáciles por la crisis en su país: “Quien crea en mí pues se debe ser agradecido, podemos sentarnos a dialogar porque sabemos de la situación que no es nada fácil, sería maravilloso llegar a un equipo y que me den una propuesta”.