Keylor Navas por encima de Cristiano Ronaldo en un nuevo ranking de este 2020

Keylor Navas es sinónimo de garantía en la portería para el equipo que represente, bien sea a la Selección de Costa Rica y en esta oportunidad al PSG. El guardameta tico con sus atajadas e intervenciones en momentos claves, siempre lo han ponderado como uno de los mejores arqueros de la actualidad y existe otro dato que así lo desarrolla, ponderando al centroamericano entre los mejores del mundo, incluso por encima de jugadores como Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

El comienzo de esta temporada para el PSG en liga ha sido más que positivo. En 10 jornadas disputadas hasta la fecha, el equipo tan solo ha recibido tres goles y son líderes del torneo con 24 puntos a favor, ocho victorias y dos derrotas. Sin embargo, Keylor ha sido gran responsable de estos brillantes números.

Recordemos que Keylor Navas brilló con el Real Madrid siendo el único arquero en levantar tres Champions de manera consecutiva para quedar en la historia del club más ganador desde que se fundó este torneo europeo, el más importante a nivel de clubes del viejo continente. Las actuaciones de Keylor en este 2020 a pesar de la pandemia RMC Sports publicó un ranking sobre los 50 mejores jugadores del mundo en el año 2020, en donde el costarricense se adueñó del sitio número 12.

5) Thiago Alcantara

6) Kevin De Bruyne

7) Neymar

8) Erling Haaland

9) Virgil Van Dijk

10) Mbappé

11) Lionel Messi

12) Keylor Navas

13) Sergio Ramos

14) Cristiano Ronaldo

Keylor no solamente está ubicado en el Top 15 del dicho listado, sino que además supera a jugadores de la talla de su amigo Sergio Ramos, del astro portugués Cristiano Ronaldo y de la estrella del Liverpool, Mohamed Salah. Es importante resaltar en esta lista, aún no termina debido a que que aún faltan los primeros 4 lugares que por ahora no han sido revelados.