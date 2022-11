La Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue sufriendo bajas de varios jugadores estrellas, la última y probablemente la más notable es la del atacante francés Karim Benzema, quien no podrá estar en el campeonato debido a que no se pudo recuperar de una lesión y de inmediato abandonó la concentración del equipo.

El cuerpo médico de los galos dio a conocer que el Balón de Oro tuvo un desgarro muscular, que le imposibilita estar en la justa mundialista y es por eso que se tuvo un mutuo acuerdo que ya no fuera parte del plantel, algo que tocó al delantero y no dudó en poner un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo, como siempre he hecho, así que la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo. ¡Allez les bleus!”, redactó el Gato.

Benzema ya no pudo participar en su segundo Mundial, solamente había jugado en Brasil 2014, previamente no fue tomado en cuenta en Sudáfrica 2010 , mientras en Rusia 2018 tampoco estuvo luego que fuera excluido de las convocatorias debido a la polémica con su excompañero Mathieu Valbuena.

Francia sigue perdiendo jugadores a consecuencia de las lesiones, antes de Karim Benzema, se supo de las bajas de: Mike Maigan, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Christopher Nkunku y Presnel Kimpembe.