Julio César Dely Valdés y un consejo para los jóvenes que sueñan con ser grandes futbolistas

Por mucho tiempo, el fútbol panameño permaneció bajo la sombra del resto de representantes del balompié centroamericano. No obstante, durante los 90, surgió una figura que sin saberlo, se convertiría en el máximo ídolo canalero. Julio César Dely Valdés marcó un antes y después debido a su enorme capacidad y adaptabilidad para jugar el balón.

El condecorado “mejor deportista panameño del siglo XX” colgó los botines en 2006, no sin antes haber vuelto a Nacional, y a su país natal como futbolista del Árabe Unido. El futbolista estuvo en el programa de televisión El Marcador TV y dejó una anécdota para todos los jóvenes futbolistas que están en plena carrera.

El panameño tuvo un paso por el Paris Saint-Germain.

"A mi me llaman para hablar del tema profesional. Cuando hay que fichar un jugador, te dan cuatro o cinco opciones y uno tiene que elegir. Levantas el teléfono y, si no sos una buena persona o profesional, te tachan", explicó Julio. Y agregó: "El comportamiento le gana a cualquier punto de referencia".

"Puede ser el mejor futbolista de Centroamérica, pero si como persona no lo recomiendan, no tiene chances de progresar en el exterior", declaró el histórico jugador panameño. Y concluyó: "Yo no me voy a dilapidar con ningún futbolista, si uno no demuestra profesionalidad, es imposible".

En la actualidad, volvió a España, en donde el Málaga volvió a abrir sus puertas a uno de sus más grandes ídolos. Dely dirigió al Málaga juvenil durante 2016 y parte de 2017, logrando conseguir que su equipo terminara en la segunda posición de la Copa de Campeones sólo por debajo del Real Madrid de Guti.