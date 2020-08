Jugador guatemalteco abandona Europa para fichar con Sacachispas

Faltan pocos días para que el fútbol en Guatemala regrese luego de tener que detener sus acciones debido a la pandemia del Coronavirus, que aunque todavía no se le encuentra una cura, las autoridades han establecido un plan sanitario para hacerle oposición al virus y que dentro de todas las normas el fútbol pueda regresar. Ante esta situación el conjunto recién ascendido Sacachispas, de Chiquimula sumó un nuevo refuerzo proveniente de Europa.

Se trata de del mediocampista guatemalteco André Solórzano, de 26 años de edad. Quien tendrá su primera experiencia en el fútbol local de su país, luego de estar unos ocho años fuera de él. Lega procedente del IR Reykjavik, de Islandia, último equipo donde apareció registrado.

Ahora sus objetivos están en Guatemala y el principal es poder tener un buen rendimiento para ser convocado a la Selección Nacional, tomando en cuenta que ya se acercan las eliminatorias y el torneo local está por comenzar.

André Solórzano con la camiseta de Sacachispas

“Todo futbolista guatemalteco sueña con la Selección Mayor y yo también. Estando fuera no me conocían mucho, juego fútbol porque lo disfruto y creo que puedo aprender más”, comentó el volante, que formó parte de un proceso de selección sub-17 de su país. Ahora el reto será hacerlo con la selección mayor, rumbo al Mundial de Qatar 2022.

"La formación allá en Europa es de otro nivel y eso me motivó a seguir aprendiendo. Me ilusiona en verdad, el entrenador tiene confianza y sabe lo que quiere. He han recibido muy bien", puntualizó André Solórzano sobre lo que viene ahora para él y no le quedará otra que demostrar todas estas ganas dentro de la cancha poder ganarse un lugar en la selección nacional.