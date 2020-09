Joel Campbell: "Lo lindo que es decir: soy orgullosamente costarricense"

Hay que días para las naciones que son inolvidades, no importa qué profesión desarrolles o de qué manera pienses, sos días importantes unen a todos los habitantes de todo un país. En esta oportunidad, fue el turno de Costa Rica, quien un 15 de septiembre hasta la fecha, celebran 199 años de indenpendencia y el futbolista Joel Campbell no olvidó aquel momento.

Los futbolistas costarricenses tampoco dejan pasar esta fecha para recordar con orgullo de dónde vienen. Y es que hace 199 años Costa Rica pudo separarse como nación y lograr una estabilidad de independencia. A través de las redes sociales, el jugador se expresó de la siguiente manera.

"Lo lindo que es decir: soy orgullosamente costarricense. ¡199 años de independencia!", fue un mensaje corto pero contudente el de Joel Campbell, que acompañado con el uniforme de la selección de Costa Rica, a través de su cuenta oficial de Twitter dedicó dichas palabras a su nación.

������������ Lo lindo que es decir: soy orgullosamente costarricense. ¡199 años de independencia! pic.twitter.com/GEfm31exyT — Joel Campbell (@joel_campbell12) September 15, 2020

Si nos vamos al terreno futbolístico no es el mejor momento para el costarricense con el conjunto del León en México. En la victoria de su equipo el encuentro pasado, el costarricense no vio minutos. Y es que su rendimiento al parecer no está convenciendo del todo en tierras aztecas.

A pesar de esto, Joel Campbell seguirá trabajando para ganarse un lugar en el ocne titular y poder seguir representando de buena manera a su país y a toda Centroamérica. En la selección mayor de Costa Rica, el futbolista hasta la fecha registra 17 anotaciones en 23 partidos.