Jaime Alas criticó a la Concacaf asegurando que benefician a otras selecciones

Luego de que la Concacaf publicara de manera oficial el calendario de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, hubo muchas opiniones polémicas debido a que diversos representantes de las distintas selecciones relacionadas en el tema a su juicio se verán perjudicadas.

En este sentido, el jugador salvadoreño Jaime Enrique Alas, conversando para ESPN, criticó este cambio para el nuevo formato y confesó que esta situación puede beneficiar a selecciones como Cananá y Panamá en lo que serán sus aspiraciones a clasificar al Mundial de Qatar 2022.

"La verdad es muy complicado, nadie se esperaba un cambio así. Estábamos dentro de los seis y nos sacaron sin mayor explicación, sabemos que hay muchos beneficios. Estoy molesto porque quizás a El Salvador no la querían ver en ese puesto, pero lo demostramos como futbolistas. Estábamos haciendo buenos partidos, mientras otras selecciones no pasaban un buen momento y ahora las quieren meter sí o sí, perjudicándonos a nosotros”, resaltó Jaime Alas para ESPN.

Foto: Gettyimages

Recordemos que con este nuevo formato, la selección de El Salvador será cabeza de serie en la primera ronda junto a las selecciones de: Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago en los grupos de cinco selecciones. Además, ahora el primer lugar de cada uno de los grupos podrá avanzar a la segunda ronda donde se realizarán enfrentamientos directos.

"No se entiende el cambio. Solo hicieron eso y mucha gente se pone a pensar: Canadá en 2026 será sede de un Mundial, el presidente de la Concacaf es canadiense. ¿Qué otra explicación hay? Si Panamá o Canadá hubieran estado en el sexto lugar, no modifican el formato. El perjudicado ha sido El Salvador y aunque nos pronunciemos, esto no va a cambiar nada”, concluyó el centrocampista salvadoreño.