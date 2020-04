Jafet Soto y su invitación a Ricardo La Volpe para que se sume al Sport Herediano

Jafet Soto y Ricardo La Volpe juntan una amistad de más de 20 años que incluye de todo, una relación en el fútbol y fuera del mismo, en la cuál el respeto y admiración predomina. El gerente general del Club Sport Herediano ha revelado que mucho del éxito del equipo en la pasada década se debe mucho a los consejos que el argentino les ha brindado.

Jafet Soto fue más allá, el mandamás del actual campeón nacional en Costa Rica dice que todo jugador o técnico que pasa por la escuela ‘Lavolpista’ termina enamorado de ella. “Hablar de La Volpe es hablar de un amigo al cual respeto y me enseñó mucho, gran parte de las cosas que hemos logrado es gracias a la filosofía ‘Lavolpista’. Como jugador he dicho que si uno pasa por La Volpe mejora y como técnico aprendí de lo que me gusta, trabajar línea por línea, automatizar, ser perfeccionista y obviamente hasta parte del carácter, no tanto como Ricardo”, aseguró Jafet Soto en entrevista exclusiva a ESPN.

La Volpe en su paso por la selección de Costa Rica.

“Yo lo llamo, hablo con él y hablamos de futbol, una llamada con él puede durar una hora u hora media. Hablamos de parados, salidas y sistemas, es una persona que sigue estudiando el futbol, está actualizado, conoce muchos jugadores y claro que tiene su semilla de estilo de juego en nosotros y también en nuestra elección de jugadores”, añadió.

“Hace como 22 días hablamos y yo le dije que quería invitarlo a que venga, me dijo que apenas pase todo esto acepta venir. Ricardo La Volpe ha venido muchas veces a Costa Rica y muchos no se han dado cuenta”, finalizó Jafet Soto.

Ricardo La Volpe decidió colgar el silbato como entrenador, y ahora sólo buscará el bienestar de los equipos desde la parte administrativa, en el Club Sport Herediano les encantaría tener de cerca al ex entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica en el 2011.