Levante y Athletic Club chocarán en la fecha 14 de LaLiga de España. Encuentro en el que estará presente Óscar Duarte, quien llega dulce tras haberle convertido a Honduras en el triunfo 2-1 de Costa Rica por eliminatorias. Sin embargo, su equipo necesita sumar su primer triunfo ya que está último en la tabla de posiciones, con 6 puntos. En frente estarán los vascos, octavos con 18 unidades y sin ánimos de resignar terreno ya que están a 3 de los puestos de Europa League.

Levante vs. Athletic Bilbao: ver aquí EN VIVO y EN DIRECTO

Levante vs. Athletic Bilbao: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El compromiso tendrá lugar hoy, viernes 19 de noviembre, a las 14:00 horas de Centroamérica (15 de Panamá), en el Estadio Ciutat de València. Podrá verse por SKY Sports en Costa Rica y toda la región. En Estados Unidos la transmisión estará a cargo de ESPN+.

Levante vs. Athletic Bilbao: cómo llegan los locales

Los granotes son el único equipo de LaLiga que no conoce la victoria, algo que lograron por última vez en la fecha 30 del pasado torneo (10 de abril, 1-0 vs. Eibar). "No queremos mirar atrás. Nos quedan 25 jornadas, 17 puntos", dijo el estratega Javi Pereira. De cara a este juego, el tico Óscar Duarte entró en la convocatoria junto con Soldado, que estaba en duda. Quienes no entraron son Postigo y Roger, al límite físicamente.

Levante vs. Athletic Bilbao: cómo llegan los visitantes

Sin Vivian, Yuri Berchiche y Nolaskoain, Marcelino García Toral querrá levantar a su alicaída oncena y retomar la senda del triunfo en su visita a Valencia. Algo que no consiguen hace tres partidos, en los que sumaron dos empates (1-1 vs. Espanyol, 1-1 Real Sociedad) y una derrota (0-1 vs. Cádiz). Están a 3 puntos del Betis, que ocupa la tan ansiada plaza que otorga el cupo para la UEFA Europa League.

Levante vs. Athletic Bilbao: último partido entre ambos

La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras fue el 4 de marzo del presente año, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Aquel día Athletic Bilbao venció 2-1 a Levante con goles de Raúl García y Berenguer. La única diana de los locales la convirtió Roger Martí.