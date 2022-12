Sinisa Mihajlovic murió esta mañana, a los 53 años, en un hospital de Roma. El histórico ex jugador y entrenador serbio padecía leucemia desde julio de 2019, enfermedad que lo obligó a parar en aquel momento y nuevamente en marzo de este año, por lo que debió alejarse de la dirección técnico del Bologna para tratarse.

Múltiples estrellas del fútbol despidieron a Miha, quien dejó un importante legado a nivel mundial. Principalmente en la ya extinta Yugoslavia y también Italia. Allí, precisamente, hizo debutar en la Serie A al actual guardameta de la Azzurri, Gianluigi Donnarumma, cuando dirigía al AC Milan. Fue el 25 de octubre de 2016, en el triunfo 1-0 contra Sassuolo.

La decisión de su ex entrenador lo marcó a fuego. Y por eso, a modo de homenaje, Donnarumma le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram: "Siempre has sido un guerrero y sé cuánto luchaste. Te agradeceré por creer siempre en mí y por todo lo que me has dicho desde el primer día que nos conocimos. Siempre estarás en mi corazón, mister", reza el mensaje del portero del Paris Saint-Germain.

Las muestras de gratitud del italiano hacia Mihajlovic no son nuevas. De hecho, cuando ganó el Golden Boy por cuarta vez en 2019, Donnaruma le dedicó el premio al serbio: "Tuvo el coraje de hacerme titular con 16 años en un club tan grande como el Milan, le estaré agradecido toda la vida", dijo. El cariño, además, siempre fue recíproco, ya que Sinisa lo respaldó públicamente en más de una ocasión.