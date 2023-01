Las indirectas tras la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué continúan y al parecer no tienen final. El exfutbolista del FC Barcelona, lejos de mantenerse al margen de toda esta situación incómoda, encontró una nueva manera de responderle a su expareja al llegar a la tercera jornada de la Kings League manejando un vehículo de la marca Renault Twingo.

Recordemos que “cambiaste una Ferrari por un Twingo”, dice en una parte el tema que compuso la artista colombiana de 45 años y que fue presentado junto al argentino Bizarrap. Claramente, Piqué no quiso esconderse y apareció en la sede del torneo de fútbol 7 del que es parte como organizador a bordo del mencionado automóvil.

Piqué y un nuevo mensaje para Shakira [VIDEO]

No es la primera referencia que hace el ex defensor del Barcelona a lo sucedido con el tema que escaló mundialmente en todos los rankings apenas se publicó. Días atrás, en el medio de una reunión virtual con otros integrantes del certamen que promociona, mostró su reloj de marca Casio y anunció un acuerdo con esa empresa. Otra clara respuesta a su ex pareja, que en la letra de la canción que le dedicó apuntó: “Cambiaste un Rolex por un Casio”.

Al final, Gerard Piqué ha decidido entrar de lleno en el juego mediático tras el lanzamiento del tema que generó repercusión mundial y ha llegado a dividir aguas entre en la gente, que se vuelca o a favor de Shakira o del lado del ex defensor campeón del mundo con la selección de España en Sudáfrica 2010.