Georgie Welcome es recordado por haber estado en la Selección de Honduras en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y ahora a sus 39 años todavía sigue activo, pero también recordando lo vivido en dicha justa donde la H tuvo un enfrentamiento histórico ante su similar de España.

En aquella ocasión Welcome fue una de las principales referencias ofensivas, recibiendo una marca férrea de Gerard Piqué, con quien tuvo un inédito cruce, esto luego que el catracho impactara con su zapato en la boca del defensor, quien tuvo una escandalosa hemorragia, lo que causó que tuvieran un cruce de palabras según relató a Diario Diez.

¿Qué pasa por su cabeza cuando le digo Sudáfrica 2010?

La gente en el estadio. Nunca pensé que iba a contar un Himno Nacional en un Mundial y todavía veo a mi alrededor a David Suazo, Carlos Pavón y ‘Pery’ Martínez. Es un sueño, Dios ha sido muy bueno conmigo.

A Gerard Pique le costó sudor, lágrima y sangre ¿se acuerda que le dejó un recuerdito?

Sí, le rompí el labio, pero fue un accidente, no lo quise hacer. Después que lo atendieron se me acercó y me dijo ‘ahora vas a ver, me toca a mí’ y yo mejor me cambié de banda, ja, ja, ja. Me fui para donde Puyol mejor, más sanito.

¿Que estuviéramos diciendo en este momento si no le anulan aquel gol contra Suiza?

Lo recuerdo muy bien fue pase de Edgar Álvarez, pero así es esto, quedó para la historia ese intento y dijeron que estaba fuera de juego, aunque no estaba. Ya no se puede cambiar el pasado.

Honduras se cansó de fallar en esa ocasión

Tuvimos bastantes oportunidades, pero cuando las cosas no son tuyas, no son tuyas.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.