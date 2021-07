Nicholas Hagen se refiere a su futuro

Sabail FC de Azerbaiyán dio a conocer ayer que el portero guatemalteco Nicholas Hagen ya no seguiría en el equipo para la siguiente temporada, por lo que ahora deberá buscar un nuevo destino futbolístico y continuar su carrera, en la que ha tenido buenas actuaciones en Municipal, Selección Nacional y en su ahora exclub.

“Me voy satisfecho de lo que hice en Sabail, fue una gran experiencia que me hizo madurar como futbolista y persona, me ayudó a ver el futbol de otra manera, espero que pueda seguir viviendo esta clase de momentos en mi carrera”, dijo el portero guatemalteco a una entrevista a la Federación de Futbol de Guatemala.

“Ser cerró una puerta, pero se abrirán muchas más, mi meta es continuar en el futbol extranjero, ir aprendiendo poco a poco y que se abra ese camino para que alguien más salga, que siga creciendo la lista de legionarios, en lo personal espero estar en una liga más competitiva”, agregó el portero guatemalteco.

Hagen también dio a conocer los aspectos en los que ha crecido en este año en Europa: “Ha sido bastante, lo he sentido en cada partido, me siento diferente, he madurado, tengo más tranquilidad en la portería, pero aún tengo cosas que mejorar y trabajo día a día para lograrlo, espero continuar en el futbol extranjero”.

Nicholas Hagen actualmente se encuentra con la Selección Nacional de Guatemala, que ya está eliminada de la Copa Oro, pero el domingo cerrará su actividad en la fase de grupos contra Trinidad y Tobago, por lo que la próxima semana se podría saber su nuevo equipo.