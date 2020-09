FIFA 21: Luis "Manotas" Mejía está en el Top 5 de arqueros de la Copa Libertadores

El presente de Nacional de Uruguay en la Copa Libertadores 2020 es excepcional. En términos de puntuación general es el equipo mejor posicionado, teniendo en cuenta que ha ganado los cuatro partidos que disputó. Además, es el único club que antes de la disputa de la quinta fecha ya se encuentra clasificado a octavos de final.

Otro gran mérito que poseen los orientales es la baja cantidad de goles en contra, que los posiciona como la institución menos goleada hasta el momento de certamen (solo una caída en su valla) junto con Boca Juniors (cuyo guardameta, Esteban Andrada, es actualmente el titular de la Selección Argentina).

Lo último mencionado da enorme mérito a Luis "Manotas" Mejía, el arquero panameño que viste la "12" con el conjunto uruguayo y se destaca enormemente bajo los tres palos. Por ello, EA Sports lo ha condecorado con una carta de alta valuación en el FIFA 21, la nueva entrega de la reconocida saga de videojuegos.

Su equipo, El Nacional venció 3-1 a Estudiantes de Mérida logrando con esta victoria la clasificación a 8vos de final en la #CopaLibertadores#TrincheraDeportiva pic.twitter.com/bvzSC1uxR9 — Trinchera Deportiva (@TrincheraDepor) September 23, 2020

La misma posee 76 de "Overall", algo que posiciona al canalero como el segundo mejor centroamericano del juego (por debajo de Keylor Navas). Además, también lo coloca en la quinta posición en cuanto a guardavallas de la Copa Libertadores (El mencionado Andrada; su suplente Agustín Rossi; Franco Armani, de River; y Manuel Arias, de Racing, están por encima).

No son todos los méritos que recoge. Aún hay más. Es el mejor futbolista no sudamericano de la Libertadores; el segundo mejor del certamen que no juega en el fútbol argentino (por encima está Óscar Opazo en Colo-Colo) y el número uno de los equipos uruguayos.